CSM a şocat-o pe Bistriţa! Gorjencele sunt în cupele europene!

CSM Târgu Jiu s-a calificat în competiţiile europene la handbal feminin. Performanţa incredibilă a fost reuşită după victoria din semifinalele Cupei României, cu Gloria Bistriţa, 29-27 (15-15). Gorjencele au bătut, în deplasare, o echipă cu un buget de zece ori mai mare, organizatoarea competiţiei, realizând una dintre cele mari surprize din hanbalul autohton. Deşi a pierdut partidele din campionat la diferenţe de 10 şi 20 de goluri, CSM s-a impus atunci când a trebuit cel mai mult în faţa Gloriei. Într-o atmosferă sufocantă, pe ,,TeraPlast Arena”, gorjencele au arătat determinare şi caracter şi au ţinut aproape de gazde, care s-au dus la patru goluri în debutul confruntării. Treptat, presiunea s-a mutat pe fetele lui Horaţiu Paşca, iar elevele lui Liviu Andrieş au preluat conducerea cu 20 de minute înainte de final. Toate jucătoarele care au intrat pe parchet şi-au făcut datoria cu vârf şi îndesat. Angela Puşcaş a fost arginutul viu al oaspetelor, marcând 8 goluri. Ana Ciolan a punctat de 5 ori, a scos mai multe lovituri de la 7 metri, şi a fost desemnată jucătoarea meciului. O contribuţie majoră a avut-o şi Ekaterina Dzhukeva, care a demonstrat în acest sezon că a fost una dintre cele mai inspirate achiziţii ale secţiei de handbal.

În ultimele minute, CSM a fost clar echipa mai bună, în ciuda paradelor Yuliei Dumanska, care a apărat inclusiv un 7 metri, dar a fost prea puţin pentru a le mai salva pe ardelence. ,,Aveam totul de partea noastră”, avea să spună un jurnalist bistriţean la finalul conferinţei de presă de după meci. Nu şi inima. A noastră a fost mai mare.. ,,Am fost o ,,Cenuşăreasă” înainte de acest meci, dar ne-am transformat într-o prinţesă frumoasă la acest joc. Fetele mele au dat dovadă de caracter, ţinând cont că am jucat într-o sală cu un public nemaipomenit. Cred că această victorie pentru noi este la ceva la superlativ, nu avem cuvinte pentru ce am realizat noi în acest an. Mă bucur enorm de ce am realizat împreună cu fetele. Ştim ce ne aşteaptă în continuare. Vă spun sincer că nu ne aşteptam la începutul sezonului la ceea ce am realizat şi cred că toată lumea de la club a muncit bine. Suntem un club tânăr, un club mic şi cred că aceste realizări, de a promova în Liga Florilor, de a rămâne în ligă, fără meciuri de baraj, de a juca finala Cupei României sunt ceva nemaipomenit”, a spus Liviu Andrieş.

Potrivit site-ul oficial, calificarea în finală o trimite pe CSM Târgu Jiu în cupele europene, mai exact în grupele EHF. ,,Pentru Târgu-Jiu, ca oraş nu este pentru prima dată, eu am această experienţă cu băieţii, am trei sau patru participări cu băieţii în Europa, dar acum e clar că Târgu-Jiul va lua ,,foc” după această victorie a noastră, mai ales că acum sunt şi zilele oraşului Târgu-Jiu şi cred că noi am venit cu tortul, dacă pot spune aşa, pentru locuitorii oraşului Târgu-Jiu. Le mulţumim celor de acasă, pentru că este o emulaţie deosebită pentru această echipă. Sunt alături de noi şi cred că acum vor fi nemaipomeniţi”, a adăugat principalul gorjean. Este doar primul sezon în Liga Florilor al echipei de handbal. Ce performanţă!

Cătălin Pasăre