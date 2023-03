CSM a scăpat de griji după succesul de la Slatina

CSM Târgu Jiu poate să pregătească viitorul sezon de Liga Florilor. Handbalistele gorjence s-au impus la Slatina, 21-25, iar diferența de scor reflectă evoluțiile din ultima vreme ale celor două formații. Meciul din Sala LPS a debutat cu o sumedenie de ratări și inexactități, dar și cu două portărițe în zi de grație. Ekaterina Dzhukeva a fost clar atuul oaspetelor, cu 17 intervenții decisive, în timp ce Viktoriya Timoshenkova a parat 13 lovituri, dintre care două de la 7 metri. După un început ezitant, gorjencele au trecut la cârma jocului, grație Alexandrei Gavrilă, care a fost din nou cea mai bună marcatoare din tabăra noastră. Centrul vizitatoarelor a terminat partida cu 7 reușite, iar prestația sa le-a ridicat și pe colege. Elevele lui Liviu Andrieș au terminat primele 30 de minute la 10-12, au fost egalate în startul reprizei secunde, dar s-au desprins la 12-14 și nu s-au mai uitat înapoi. Mirabela Coteț și Katarina Pavlovic au izbutit câte 4 goluri, iar Ira Zinatullina a reușit 3. Andreea Chiricuță (2), Ana Ciolan (2), Sabine Klimek (2) și Florența Ilie (1) au semnat restul reușitelor. ,,Ne-am dorit victoria și am luptat din greu. Nu a fost un meci ușor pentru că veneam după alt joc destul de dificil, în Cupa României. Am încercat să dăm ce am avut mai bun pe teren și mă bucur că am câștigat. Am crescut față de meciul din tur, deși astăzi ne-a lipsit o jucătoare foarte importantă, dar am reușit să suplinim absența ei. Urmează să scăpăm și de baraj și ne vedem și la anul în Liga Florilor”, a declarat Alexandra Gavrilă. Liviu Andrieș a reușit, chiar și fără Angela Pușcaș, să termine excelent o săptămână de foc. Acum, principalul CSM-ului vrea ca echipa pe care o conduce să aibă o prestație bună și în Final 4-ul Cupei României. ,,Suntem fericiți pentru că am câștigat, ne doream acest lucru, mai ales că în tur am pierdut la un gol. Am arătat că suntem o echipă pe drumul cel bun și cred că ne-am îndeplinit obiectivul: evitarea retrogradării. Acum, vrem să scăpăm și de baraj, mai avem opt etape în care vrem să creștem de la meci la meci și să ne pregătim pentru Final 4-ul Cupei României. Știam că ne așteaptă o săptămână grea, am terminat-o excepțional și nu avem decât să felicităm fetele, pentru că este munca lor și jos pălăria pentru ele! Au înțeles că fără muncă și determinare nu se poate face treabă”, a punctat antrenorul gorjean. Duminică, CSM Târgu Jiu merge la Măgura Cisnădie.

Cătălin Pasăre