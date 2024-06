Criză de medici radiologi. CT-uri și RMN-uri, „citite” de la distanță

Spitalul de Urgență Târgu-Cărbunești organizează o licitație deschisă pentru achiziția de servicii de teleradiologie. Vorbim despre aceeași unitate sanitară despre care managerul spunea că se află în „pragul falimentului”, pentru că mai toți banii din buget se duc pe salarii.

Potrivit documentației, spitalul dorește achiziționarea acestor servicii deoarece în momentul de fața activitatea din cadrul Laboratorului de radiologie se desfășoară cu doi medici, care nu pot acoperi linia de gardă. În plus, un medic nu are competențe pentru utilizarea computerului tomograf.

Totodată, „din totalul de gărzi de 30-31 de poziții, unitatea noastră nu poate acoperi decât maxim 13-14 gărzi, restul gărzilor trebuie acoperite cu medici colaboratori externi prin teleradiologie”.

În plus, în garda medicului fără competențe în tomografie trebuie asigurate și investigațiile imagistice CT (urgențe) tot de către medici colaboratori externi prin teleradiologie; medicul efectuează cel mult 6 gărzi pe lună.

„Se va încheia acord-cadru pe o perioadă de 36 luni. Cantitatea ce se preconizează a fi achiziționată pe parcursul acordului-cadru și specificată în documentația de atribuire va fi achiziționată în funcție de existența fondurilor alocate cu această destinație și de necesitățile autorității contractante”, potrivit caietului de sarcini.

Valoarea estimată a contractului este de 4,7 milioane lei.

Prestarea serviciilor de teleradiologie se va realiza prin transmiterea electronică a examinărilor imagistice ale pacientului, pentru interpretarea și redactarea rezultatelor la distanță de către un medic radiolog specialist cu competențe CT.

Contractul este împărțit în două loturi: servicii de teleradiologie pentru investigații CT-RX în regim de urgență și servicii de teleradiologie – intervenții CT la cerere (pentru acoperirea investigațiilor pe garda medicului din secția radiologie care nu are competențe CT).

Licitația are loc la sfârșitul lunii iunie.

I.I.