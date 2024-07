Criză de energie: Grupul 5 de la Termocentrala Rovinari, în probe! Directorul Laurențiu Ciurel: ”Un grup excepțional care produce cea mai ieftină energie din CEO va fi închis la anul!”

În plină criză de energie, ministrul Energiei promite că va renegocia planul închiderii de capacități de energie pe cărbune. Burduja spune că se va porni grupul 5 al Termocentralei Rovinari, dar nu spune că va închide grupul 6.

Fost director al Complexului Energetic Oltenia, actualul directorul al SE Rovinari, Laurențiu Ciurel, a dezvăluit aseară, la TV Sud, că grupul 5 va livra energie în sistemul național în luna septembrie. Amintim că acesta a somat actuala administrație a companiei să facă demersurile pentru a finaliza grupul 5, spunând că în caz contrar opinia publică ”va afla ce se întâmplă în realitate”.

”Grupul 5 va deveni funcțional înainte de 1 octombrie, suntem în linie dreaptă, probabil că primele probe le vom începe la sfârșitul acestei luni cu unele agregate, după care vom face probă și la sistemul sub presiune, cu flacără în cazan, sistem uscare, urmând ca probele finale, cu turbină și generator, să fie făcute la începutl lunii septembrie, iar în a doua jumătate a lui septembrie să fie în paralel în sistemul energetic național, adică să livereze energie în sistemul național. Lucrul ăsta poate fi socotit o certitudine, dacă Doamne ferește (!) nu se întâmplă vreo catastrofă, o avarie. Dar toate sunt probate până acum fiecare în parte, să vedem cum vor funcționa împreună agregate importante. Nu are ce să mai întâmple. Dar, ce a spus domnul ministru, si noi pe asta trebuie să insistăm, că de fapt grupul acesta, grupul 5, se pornește ca să-l înlocuiască pe un alt grup care se va opri anul viitor! Un grup excepțional, foarte bun, cu niște cifre de funcționare… probabil că produce cea mai ieftină energie din CEO, grupul 6 de la Rovinari. Are o pornire ușoară, funcționează fără moleculă de gaz, fără moleculă de păcură, față de altele, deci numai cu cărbune. Produce energie la un cost care, practic, permite să internalizăm inclusiv costul certificatului de carbon, amenda aia pe care o plătim, taxa aia pe prostie pe care op plătim cu toții de 100 de europe megawatt.E, și atunci care-i rostul pornirii blocului 5 pentru ca în aprilie să oprim blocul 6? Că programul așa spune, deocamdată nu a schimbat nimeni planul de restructurare. Toată lumea spune că pornim cinciul dar nu spune nimeni că oprim șase. despre asta mnu se vorbește, ministrul Burduja spune că va porni grupul 5 dar nu spune că oprește altul de fapt. Eu am mai văzut chestii din astea, când cu puțin timp înainte de venirea domnului Burduja, în fața unei săli pline, somnul Virgil Popescu a promis la toți că blocul 3 nu se va opri. Și dacă se va opri va rămâne în rezervă. Dar s-a oprit și a doua zi s-a intrat pe descompletare, pe tăiere și așa mai departe. Așa că, degeaba și acum bucurăm că pornim după 10 ani de modernizare și oprim grupul 6. N-am făcut nimic, CEO tot în pierdere este”, a declarat într-o intervenție telefonică Laurențiu Ciurel.

În 2026, toate grupuile energetice vor fi în rezervă, chiar dacă s-au cheltuit sute de milioane de euro, iar sistemul energetic este incapabil să susțină consumul național