Creșteri salariale la o societate a CEO! ,,De nouă ani n-am văzut niciun leu în plus la salariu!”

Noul Contract Colectiv de Muncă (CCM) al Medserv Min SA parafat, în urma încheierii negocierilor dintre administrația societății și reprezentanții angajaților, prevede creșteri salariale de 10%. Cei 100 de salariați vor beneficia și de tichete de masă, începând cu luna octombrie a acestui an, după ce o să fie aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății, în forma rectificată. Medserv Min SA a încheiat primul semestru al actualului exercițiului financiar pe profit, după ce și-a diversificat aria de servicii medicale.

Angajații Medserv Min SA, societate la care CE Oltenia deține 98,4% din capitalul social, vor beneficia de creșteri salariale de 10%, potrivit noului CCM negociat de administrația firmei și reprezentanții salariaților. Oamenii spun că este prima creștere a salariilor, în ultimii nouă ani, timp în care, dacă nu ar fi beneficiat de sporuri, veniturile salariale s-au situat la un prag apropiat de salariul minim pe economie. ,,De nouă ani n-am văzut niciun leu în plus la salariu. Dacă nu aveam sporurile, încasam minim pe economie, în condițiile în care asigurăm permanență la cabinetele medicale din subunitățile CEO”, afirmă salariații. Cei 100 de salariați ai Medserv Min SA vor primi, în ultimul trimestru al acestui an și tichete de masă, conform unei prevederi din noul CCM, care a intrat în vigoare la jumătatea acestei luni. Practic, măsura intră în vigoare începând cu luna octombrie, întrucât fiind vorba de sume suplimentare la fondul de salarii, se așteaptă aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al societății. Trebuie remarcat faptul că societatea este condusă de la 1 iunie de Anca Bordușanu, secretar executiv al PSD Gorj. Medserv Min SA a reușit, în ultima vreme să-și diversifice serviciile medicale, în afara celor contractate cu Complexul Energetic Oltenia, așa că, de la jumătatea lunii iulie, societatea prestează și îngrijiri medicale la domiciliu. Mai exact, beneficiarii serviciilor nu vor suporta costuri pentru îngrijirile medicale acordate la domiciliu, acestea fiind decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj, în baza unui contract încheiat cu Medserv Min SA. Societatea va efectua și examinările medicale necesare eliberării fișelor auto, în vederea școlarizării și a susținerii examenului pentru obținerea permisului de conducere, prelungirea valabilității sau preschimbarea acestuia. Medserv Min SA a obținut profit pe primul semestru al acestui an, situația financiară redresându-se în luna iunie, după ce, pe primele cinci luni, societatea înregistra pierderi.

George Constantin