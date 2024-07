Craiova s-a despărțit de un fotbalist după remiza de la Sibiu. Cel puțin încă un transfer, așteptat în Bănie

Universitatea a anunțat o nouă despărțire la doar o zi după remiza cu Hermannstadt, scor 0-0, de la Sibiu. Contractul lui Ante Roguljic (28 de ani) cu formația din Bănie a fost reziliat de comun acord. Mijlocașul ofensiv croat pleacă de la Craiova după trei ani. Roguljic a ajuns în vara lui 2021 la echipă, iar la începutul anului 2024 a fost împrumutat la ,,U” Cluj. ,,Mulțumim, Ante Roguljic! Clubul Universitatea Craiova și mijlocașul Ante Roguljic au hotărât de comun acord încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în continuare!”, au transmis oltenii pe rețelele sociale. 450.000 de euro este cota de piață a lui Ante Roguljic, potrivit transfermarkt. 69 de meciuri, zece goluri și patru pase decisive a reușit croatul în tricoul Universității Craiova. El nu a făcut parte din lot pentru partida cu Hermannstadt.

Gâlcă mai vrea jucători

Întrebat, după egalul cu sibienii, dacă își mai dorește jucători, antrenorul Universității, Constantin Gâlcă, a declarat că se mai așteaptă la transferuri.

„Prima repriză am jucat foarte slab. Puteau să și marcheze din centrările pe care le-au avut, a doua repriză ne-am organizat mai bine, am vrut mai mult, ne-am creat ocazii de gol, păcat că nu am putut să marcăm din ocaziile pe care le-am avut. Din punct de vedere al statisticii da, dar avem nevoie de mai mult timp. Trebuie să fim mai constanți în joc. V-am mai spus și la începutul meciului. Sunt jucători care trebuiau să fie titulari, unii nu sunt 100% fizic. Jucătorul e bine să aibă personalitate și să și-o arate în teren. În vestiar eu sunt ăla cu personalitate. Mă aștept de la echipa mea să arătăm din ce în ce mai bine (n.r. dacă mai vin jucători). Eu sper să mai vină”, a declarat tehnicianul.

Pe de altă parte, antrenorul are un lot aproape complet pentru următorul joc de pe teren propriu, cu UTA Arad. ,,Căpitanul Nicușor Bancu, Ștefan Baiaram și Anzor Mekvabishvili au reintrat în programul echipei și sunt pregătiți pentru duelul cu UTA Arad, de sâmbătă, ora 18:30. Urmează ca în cursul săptămânii viitoare și Takuto Oshima să fie legitimat și gata de start!”, a anunțat pagina oficială a clubului.

Cătălin Pasăre