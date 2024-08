Craiova nu a șutat pe poartă cu Petrolul. Gâlcă: ,,Nu așa te lupți la titlu!”

Universitatea Craiova a remizat cu Petrolul Ploiești, scor 0-0, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal. Oltenii, vizibil obosiți după returul cu NK Maribor din preliminariile Conference League, au oferit o prestație ștearsă și au încheiat meciul fără șut pe poartă. Gazdele au dominat teritorial, dar nu au fost inspirate în ultima treime. Antrenorul Costel Gâlcă încercat să influențeze soarta punctelor prin modificări, dar nici schimbările nu au avut efectul scontat. Cel mai bun om al ,,juveților” a fost portarul Laurențiu Popescu, care a oprit toate baloanele expediate pe poartă de jucătorii prahovenilor și a intervenit providențial la o centrare a lui Grozav din repriza secundă (`85). Bană a avut cea mai mare oportunitate a amfitrionilor în minutul 59, care s-au mai remarcat prin Maldonado la fazele fixe. Universitatea a rămas neînvinsă în campionat, cu 8 puncte în patru meciuri.

Acest lucru nu i-a alinat amarul antrenorului Costel Gâlcă. Tehnicianul a declarat că așteaptă mai mult de la jucătorii săi, dar și de la finanțatorul Mihai Rotaru.

,,În prima repriză am jucat foarte prost. Câțiva dintre jucători nu au putut, au ieșit accidentați. A fost încărcătura. Ivan s-a întins după o minge și a simțit ceva. Am demonstrat că nu putem juca la 3-4 zile, cum îmi doream eu. Cred că ne trebuiau două echipe. Am fost neputincioși, s-a văzut și în teren. În a doua repriză am pus presiune, dar nu am putut marca. Sperăm să-i avem și să vină cât mai repede (n.r. despre transferuri). Și cu jucătorii pe care îi avem, eu zic că ne trebuie mult timp să ne perfecționăm. Și din punct de vedere fizic mai avem mult de lucru. Sunt dezamăgit și cred că acesta nu este drumul pentru a te lupta la titlu. Trebuie să schimbăm tot, mentalitatea, atitudinea”, a precizat Gâlcă.

Fanii olteni au totuși un motiv de satisfacție. Nu a fost ultimul meci al lui Alex Mitriță la Craiova. Jucătorul a infirmat transferul la Gaziantep (Turcia).

,,Cu siguranță, nu. Sunt aici, încerc să-mi fac treaba cât mai bine aici. Nu discutăm asta. Când va fi o ofertă clară, vom discuta. Important e că nu am pierdut, am luat un punct și sper să avem o zi, două libere să ne reîncărcăm. Am simțit oboseala în teren. Petrolul nu știu dacă a legat patru-cinci pase, a stat mai mult în defensivă. Am încercat să îi desfacem, dar nu am putut. Ne axăm pe campionat, nu am pierdut în seara asta, nu trebuie să fim așa triști. Am scos un punct”, a declarat Mitriță.

În etapa viitoare, Universitatea Craiova va evolua la Sf. Gheorghe, contra echipei Sepsi (11 august, ora 19.00).

Cătălin Pasăre