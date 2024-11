Craiova nu a mai câștigat în deplasare de peste trei luni. Gâlcă: Sper să găsim culoarele spre poarta adversă

Universitatea Craiova o întâlnește, în deplasare, pe UTA Arad, în partida din etapa a 17-a a SuperLigii României. Disputa va avea loc luni, 25 noiembrie, de la ora 20:30. Constantin Gâlcă speră ca vizitatorii să aibă un joc consistent și să obțină un succes care i-ar duce la numai două puncte de liderul Universitatea Cluj. Alex Cicâldău nu este refăcut complet, dar ar putea prinde minute în această dispută. De asemenea Denil Maldonado, achiziționat definitiv de ,,juveți”, și Luis Paradela s-au întors după experiențe cu naționalele de pe continentul american și ar putea fi menajați. Craiova are probleme în deplasare. Ultima oară s-a impus pe terenul lui Sepsi, pe 11 august. ,,Pentru noi este un meci foarte important, mai ales că după pauzele echipei naţionale nu am câştigat. Băieţii s-au pregătit foarte bine, deşi unii au venit cam târziu. Dar ne dorim să ne prezentăm foarte bine la ora jocului şi să facem un joc perfect, ca să luăm cele trei puncte. Pentru noi a fost bună această pauză, pentru că am reuşit să recuperăm toţi jucătorii. Ştim că UTA a câştigat multe meciuri acasă, dar ne dorim să scoatem un rezultat pozitiv şi asta înseamnă cele trei puncte. UTA joacă un fotbal mai deschis, este o echipă destul de bună, a scos destul de multe puncte pe teren propriu.Sper să găsim culoarele spre poarta adversă, pentru că este important pentru noi să marcăm cât mai mult. Şi la fel de important este să nu mai primim gol, pentru că vom marca cu siguranţă”, a afirmat Gâlcă, la conferința de presă.

Ştefan Baiaram speră că a trecut peste perioada grea provocată de accidentări și vrea să-și ajute formația să obțină un nou succes în campionat. Mijlocașul ofensiv al Universității crede că echipa va arăta mai bine din punct de vedere fizic în următoarea perioadă.

,,Fiecare meci pentru mine este o motivaţie, vreau să îmi ajut echipa, nu neapărat să am eu o evoluţie foarte bună. A fost o perioadă cu antrenamente grele în care am acumulat şi cu siguranţă suntem la alt nivel în momentul de faţă. Nu ne mai facem planuri privind prezenţa pe podium, ne gândim la următorul meci, pentru că în trecut am făcut planuri şi nu a fost foarte bine pentru noi. O vom lua meci cu meci şi vom vedea la sfârşit unde ne vom clasa”, a spus jucătorul oltean. UTA are 18 puncte, iar Craiova 25 de puncte, după 16 runde scurse din campionat.

Cătălin Pasăre