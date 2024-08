Craiova bate pe Sepsi într-un duel cu ratări uriașe

Universitatea Craiova a învins-o în deplasare, duminică seara, pe Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 2-1, în etapa 5 din Superliga. Alexandru Mitriță (29 de ani) a fost omul meciului, cu o „dublă”. Partida a avut un ritm excelent, ambele formații și-au creat extrem de multe ocazii de a marca. Prima ocazie reală a meciului, vine abia după jumătate de oră: Alimi pătrunde în centru și încearcă un șut din afara careului, însă mingea e deviată și trece pe lângă stâlpul din stânga al lui Popescu. Iar reacția vine imediat, cu cei mai activi jucători ai oltenilor în prim-plan: Paradela îl servește excelent pe Mitriță, iar mijlocașul Craiovei are o execuție de excepție. „Scăriță” peste Niczuly și se deschide scorul la Sfântu Gheorghe (32). Destul cât să o trezească pe Sepsi și să-i arunce pe oaspeți în uitare până la pauză. Craiova se retrage total: Neskovic lovește curat din afara careului, Popescu respinge, mingea revine în 6 metri, de unde Debeljuh reia cu capul, însă portarul oaspeților are încă o intervenție nemaipomenită (43). Finalul reprizei e de departe al lui Sepsi, dar la fel de bine i-l putem acorda lui Popescu, care o mai salvează pe CSU și la lovitura de cap a lui Neskovic, servit perfect de Ciobotariu în minutele suplimentare.

După pauză, Craiova revine pe teren tot în calitate de prădător: gazdele pun presiune încă din primele minute, oltenii renunță la orice soi de construcție și așteaptă doar momentul. Și-l inventează Mitriță, care scapă de adversar la centrul terenului și se trezește iar singur cu Niczuly, însă inspirația din prima repriză l-a părăsit pe căpitanul oltenilor. Încearcă un dribling, își închide unghiul, iar fundașii gazdelor rezolvă situația (53). Băieții lui Gâlcă ratează desprinderea după o fază aproape perfectă: Barbu îl servește pe Crețu la colțul lung, de unde închizătorul Craiovei îi pune mingea perfect lui Koljic în șase metri, dar bosniacul nu-l poate învinge pe Niczuly. Sepsi a obosit! Cert e că băieții pregătiți de Storck încearcă poarta din orice poziție, însă cel mai aproape de gol este din nou Debeljuh (67), care trimite cu capul pe lângă poartă. Corner, Ciobotariu reia violent din careul mic, balonul lovește transversala, pentru ca ulterior să coboare într-o învălmășeală, de unde Debeljuh împinge mingea în poartă cu umărul – 1-1 (69). În minutul ‘76, Carlos Mora o poate readuce la conducere pe Craiova, însă costaricanul trimite peste poartă din interiorul careului. Sclipirea vine tot de la Mitriță, care amintește de execuțiile din State și bifează încă o bijuterie. Îl fentează pe Sota Mino spre interior și șutează impecabil, mingea lovește transversala și cade după linia porții: 2-1 pentru Craiova. Centrările rămân însă arma gazdelor, care aruncă la 30 de secunde balonul în careul advers. Coman trece pe lângă egalare (85), pentru ca mai apoi Ninaj să nu profite de încă o ieșire greșită a lui Popescu (87). Deși insistentă, Sepsi nu mai are aceeași limpezime, concentrarea lipsește când era nevoie cel mai mult de ea, iar apărarea Craiovei e de neclintit în prelungiri. Ba chiar mai putea lovi o dată prin Mekvabishvili, dar șutul georgianului lovește bara.

Radu Petrescu îl elimină pe Crețu după un fault firesc de joc, pe un contraatac al gazdelor. Cam târziu ca să mai afecteze scorul. Sepsi e neputincioasă și Craiova devine lider în Liga 1.

Sepsi – Universitatea Craiova (0-1) 1-2

Sepsi: Niczuly – Oteliță, Ciobotariu, Ninaj, F. Ștefan – Alimi, Mino, Kallaku – Neskovic, Debeljuh, Breij. Rezerve: D. Moldovan, S. Gyenge, M. Coman, Hajdin, D. Oroian, Siger, M. Drăghiceanu, Bardea. Antrenor: Bernd Storck

Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu, Maldonado, Sierra Perez, Ndong – Oshima, Mekvabishvili – Baiaram, Mitriță, Paradela – Koljic. Rezerve: Lung, Căpățînă, Gașpar, Zajkov, Badelj, Bancu, Crețu, Houri, Danciu, Barbu, Bana, Montoya. Antrenor: Constantin Gâlcă

M.P.