Craiova a remizat cu liderul, dar e departe de pretențiile fanilor

Universitatea Cluj și Universitatea Craiova au remizat în ultimul meci al zilei din Superliga de fotbal. Partida de duminică a contat pentru etapa a zecea și s-a încheiat 1-1 (1-0). Cele două echipe și-au împărțit perioadele de dominare. Oaspeții nu au existat în prima parte, controlată cu autoritate de ,,șepcile roșii”, în timp ce Costel Gâlcă s-a dovedit mai inspirat la schimbări ca omologul său, Ioan Ovidiu Sabău. Golurile au venit de la Thiam (’38), cu o lovitură frumoasă de cap după un corner, și Oshima (’68), poate cel mai bun om al Craiovei, care a înscris cu noroc după o deviere a lui Simion. Același Simion a lovit bara cu un șut de la distanță (’83), în timp ce Elvir Koljic putea aduce victoria la ultima fază a meciului, dar lovitura sa de cap a fost scoasă de sub transversală de Gertmonas. Clujenii rămân lideri neînvinși după această etapă, în schimb Universitatea din Bănie are în continuare probleme în ceea ce privește exprimarea din teren. Băieții lui Gâlcă au fost încă o dată dominați de adversar și au avut un minus la capitolul determinare și agresivitate. Antrenorul doljenilor trebuie să regleze aceste probleme în runda viitoare, când victoria este obligatorie pe ,,Ion Oblemenco” cu Unirea Slobozia. ,,Juveții” nu au mai câștigat de patru etape, iar obiectivul declarat este titlul.

U Cluj: Gertmonas – Boboc, Masoero, I. Cristea, Chipciu – Simion, Bic – Silaghi (’80, Raţă), Nistor, Thiam (’85, Codrea) – Pereira. Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

„U” Craiova: L. Popescu – Ndong (’46, Căpăţînă), Maldonado, Sierra (’46, Badelj), Bancu – Oshima, Screciu (’83, Houri) – Paradela (’61, Ivan), Baiaram (’61, Bană), Mitriţă – Koljic. Antrenor: Costel Gâlcă.

Cartonaşe galbene: Cristea ’49, Pereira ’50, Simion ’59, Boboc ’78 / Oshima ’30, Maldonado ’40, Paradela ’45+1.

,,În a doua repriză am avut și ceva șansă la gol, puteam întoarce, dar nu e de ajuns să jucăm doar 45 de minute. Am greșit mult, am pierdut mingi ușoare, e normal să fac schimbări la pauză (n.r. – două schimbări). Am mai spus, unii jucători au avut oscilații mari în pregătire. Baiaram a fost și accidentat, meciul trecut a jucat bine, acum a fost mai slăbuț. Trebuie să fim mult mai bine și să câștigăm meciuri de acum înainte. Dacă U Cluj e acolo, e pe meritul jucătorilor. Au omogenitate în echipă. La fel și Oțelul, are omogenitate, e normal să fie acolo”, a declarat Costel Gâlcă după partidă. „Sunt foarte fericit pentru că am marcat. Nu sunt pe deplin mulțumit, pentru că nu am bătut. Am făcut totul, dar nu am putut câștiga. Este un drum lung de străbătut. Trebuie să luptăm pentru fani și pentru familia Universității Craiova. Nu contează cu cine jucăm, trebuie să fim pregătiți la fiecare meci”, a spus Takuto Oshima, după primul său gol pentru olteni. Partida cu Slobozia se joacă luni, 30 septembrie, de la ora 21.00.

Cătălin Pasăre