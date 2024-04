Contract semnat! Se reabilitează căminul de bătrâni de la Suseni

Consiliul Județean Gorj a semnat luni, 15 aprilie, contractul de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni”. Investiția se realizează cu bani din PNRR. Proiectul presupune implementarea unor soluții avansate de eficiență energetică, cum ar fi izolare termică superioară, sisteme de încălzire modernizate și iluminat LED cu senzori de prezență, contribuind semnificativ la reducerea consumului energetic și la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru beneficiarii complexului Suseni.

Proiectul se derulează în baza contractului de finanțare semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C5 – Valul Renovării, și Județul Gorj, în calitate de beneficiar.

„Serviciile sociale de calitate, precum și asigurarea condițiilor beneficiarilor au reprezentat, permanent, o prioritate pentru Consiliul Județean Gorj, astfel că instituția și-a orientat eforturile pentru obținerea de finanțări consistente și realizarea unor investiții de anvergură în sistemul social. Prin proiectul «Creșterea eficienței energetice a clădirilor din cadrul Complexului de Îngrijire și Asistență Suseni» vor fi implementate măsuri de creștere a eficienței energetice”, a anunțat Consiliul Județean Gorj.

Procedura de atribuire a contractului a fost finalizată la data de 2 aprilie 2024. În acest sens, în data de 15 aprilie, ofertantul declarat câștigător a fost invitat la semnarea contractului de lucrări, la sediul Consiliului Județean Gorj.

Principalele categorii de lucrări ce se vor executa în cadrul acestui contract sunt:

– izolarea termică a pereților exteriori ai corpurilor de clădire cu vată bazaltică și termoizolarea planșeelor;

– înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din PVC cu 5 camere, geam termopan cu două foi de sticlă, din care una low-e (termoizolantă) și lucrări de reparații în urma demontării/montării tâmplăriei;

– realizarea unui sistem de încălzire mixt, respectiv cu pardoseală încălzită, ventiloconvectoare şi calorifere în funcție de destinația încăperilor;

– înlocuirea unuia dintre cazanele pe motorină;

– refacerea integrală a canalelor termice de distribuție agent termic, prin montarea de conducte preizolate și a armăturilor de reglaj și control hidraulic;

– montarea a trei pompe de căldură aerotermale;

– înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele cu tehnologie LED, echipate cu celule foto, iluminare constantă şi senzori de prezenţă;

– completarea instalației de iluminat, prize și tablouri electrice, înlocuirea comutatoarelor, întrerupătoarele și prizelor existente;

– montarea sistemelor de climatizare şi condiţionare a aerului, sub formă de unităţi individuale montate în saloane şi în încăperile principale (birouri, săli de tratare bolnavi etc.) şi care să aibă tehnologie inverter;

– montarea sistemelor de ventilare mecanică, sub formă de unităţi individuale montate în saloane şi în încăperile principale (birouri, săli de tratare bolnavi etc.) cu comandă şi programare locală, care să utilizeze recuperatoare de căldură de performanță ridicată;

– suplimentarea cu 20 panouri solare și echipamentele aferente (boilere, vase de expansiune, grupuri de pompare complet automatizate etc.);

– instalarea unui sistem cu panouri fotovoltaice dimensionat pentru tot complexul – sistem on grig trifazic 50 kW, prevăzut cu 91 panouri fotovoltaice monocristaline, inverter, smart meter, panou siguranțe echipat DC/AC etc.;

– montarea unui generator electric;

– montarea unei stații de reîncărcare autovehicule, care include două puncte de încărcare, respectiv un punct de reîncărcare în curent continuu 50 KW și un punct de reîncărcare în curent alternativ.

Proiectul se implementează până la data de 30 septembrie 2025.

I.I.