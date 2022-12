Contract semnat pentru locuințele din cartierul Narciselor

Primarul Marcel Romanescu a semnat contractul pentru primele 120 de locuințe destinate tinerilor din Târgu Jiu și finanțate prin PNRR.

„Este vorba de primele 20 de blocuri pe care le construim în cartierul Narciselor, iar valoarea investiției depășește 7 milioane de euro fără TVA.

Sunt blocuri P+2, de tip nZEB plus – nearly Zero Energy Building (clădiri cu consum de energie aproape zero). Apartamentele vor avea asigurat necesarul de energie de la panouri fotovoltaice, acest lucru însemnând costuri foarte reduse pentru cei ce locuiesc aici. Așa cum am mai spus, invităm firmele din Târgu Jiu să participe la licitațiile organizate pentru acest proiect”, a precizat primarul.