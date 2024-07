Consiliul Județean achiziționează echipamente IT pentru CSEI Târgu Jiu

Consiliul Județean Gorj a reluat licitația pentru dotarea cu echipamente digitale a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă (CSEI) Târgu Jiu, unitate de învățământ special de stat. Bugetul alocat investiției este de peste 57.000 de lei. Achiziția are loc în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a CSEI Târgu Jiu și CJRAE Gorj”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

Astfel, se are în vedere dotarea laboratorului de informatică și a 22 săli de clasă din cadrul CSEI Târgu Jiu cu echipamente IT. Vor fi achiziționate table interactive, laptopuri, imprimante multifuncționale, scannere portabile, sisteme sunet și camere de videoconferință. Consiliul Județean Gorj așteaptă cererile sau ofertele de participare la licitație până pe data de 15 iulie.

I.I.