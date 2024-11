Conferinţa preoţească pastoral-misionară de toamnă a preoţilor de parohie din protopopiatele Târgu-Jiu Sud şi Târgu-Jiu Nord – ,,Toate rugăciunile noastre nu au decât această direcție, ca să ținem mintea la Cel Ceresc. Din minte, păcatul coboară în trup, care primește toate aceste gânduri ale minții”!

Luni, 4 noiembrie 2024, în prezenţa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, s-a desfăşurat la Târgu-Jiu Conferinţa preoţească pastoral-misionară de toamnă a preoţilor de parohie din protopopiatele Târgu-Jiu Sud şi Târgu-Jiu Nord, cu precizarea că unii preoţi de parohie predau şi disciplina religie în şcoli, această manifestare constituind un minunat prilej de a da curs unor dezbateri deschise pe tema întocmirii unui bilanţ al activităţilor complexe, desfăşurate în cadrul Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anului comemorativ al tuturor sfinților tămăduitori fără de arginți, proclamat de către Patriarhia Română. Încă de la primele ore ale dimineţii a început slujba Sfintei Liturghii în Biserica din Municipiul Târgu-Jiu, având hramul «Înălţarea Domnului», care a devenit neîncăpătoare pentru numărul însemnat al feţelor bisericeşti prezente la slujbă, în rândul cărora s-au aflat: Consilier metropolitan Pr. Prof. dr. Paul-Adrian Lupu, sectorul de învăţământ, activităţi cu tineretul şi catehizare al Mitropoliei Olteniei, Pr. Daniel Achim, consilier mitropolitan, Pr. Protopop Ion Câmpeanu, Protopopiatul Târgu-Jiu Sud, Pr. Protopop Marian Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Pr. Vasile Vlădoiu şi alţii! Acesta a fost motivul pentru care participanţii s-au deplasat, după Sfânta Liturghie, la sala de festivităţi a unei locaţii aflată în apropiere, iar, partea a doua a Conferinţei a început cu prezentarea referatului cu tema: «Anul Comemorativ al tuturor Sfinților Tămăduitori fără de Arginți», prezentat de către Peacucernicul Părinte Preot Chișamera Ilie Florin, Paroh al Parohiei Budieni, din comuna Scoarța!

,,Creştinul este chemat să trăiască timpul vieţii sale, ca un dar primit de la Dumnezeu”!

Cu precizarea că vom reveni mai detaliat cu o serie de aspecte interesante care privesc întregul conţinut al acestui referat, ca un preambul demn de toată atenţia, facem precizarea că autorul referatului a început prin a se adresa celor prezenţi prin cuvintele: ,,Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, Preacucernice Părinte consilier, Preacucernici Părinţi Protopopi, Preacucernici Părinţi de parohie, cu dragoste de Hristos, vă fac cunoscut faptul că tematica referatului, va fi legată de «Anul Omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și Anul Comemorativ al tuturor Sfinților Tămăduitori fără de arginți», unde vom aborda trei subpuncte: «Hristos, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre», «Sfinţii Doctori fără de arginţi şi sensurile cinstirii acestora», iar, cel de-al treilea subpunct se intitulează: «Sfinţii Tămăduitori în istoria Bisericii». Dintotdeauna, creştinul este chemat să trăiască timpul vieţii sale, ca un dar primit de la Dumnezeu, care, însă, trebuie cultivat prin iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, pentru a participa la viaţa veşnică din Împărăţia Iubirii Preasfintei Treimi! De aceea, toată lucrarea social-filantropică a Bisericii, nu are numai o dimensiune morală, sau etică, ci, una mistagogică (de învăţătură a tainelor de la avă la ucenic), spirituală, de întâlnire a omului cu Hristos, Care-i iubeşte pe săraci şi doreşte să-i ajute prin oamenii cei milostivi, după cum ne spune nouă Evanghelia Judecăţii de Apoi”! (Sf. Ev. Matei 25, 31-45).

,,Tainele pe care Mântuitorul Hristos ni le-a dat sunt «medicamente» ale nemuririi și se adresează, atât sufletului, cât și trupului”!

În Cuvântul de învăţătură duhovnicească, Înaltul Ierarh al Mitropoliei Olteniei s-a referit la sporirea preocupărilor preoţilor de parohie pentru sublinierea temei privitoare la importanţa Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, subliniind legătura dintre boală și păcat, dintre har și vindecare, deoarece, prin Harul lui Dumnezeu, preotul este chemat să fie tămăduitor al sufletelor și al trupurilor celor suferinzi. De aceea: ,,Tainele pe care Mântuitorul Hristos ni le-a dat sunt «medicamente» ale nemuririi și se adresează, atât sufletului, cât și trupului! În primul rând, trebuie să vedem boala, suferința și durerea, ca un lucru energetic, pentru că boala nu se vede (sic!), ci, se simte, fiind în interiorul nostru şi apare mai târziu în organismul nostru. Pentru că boala se înrădăcinează în mintea noastră, unde are loc această zbatere între firesc și nefiresc, între bine și rău! În acest sens, Protopărinții noștri nu au mai avut mintea la Dumnezeu, ci a fost preocupată de lucrurile pământești”, a precizat Păstorul Eparhiei Olteniei, după care a vorbit despre păcatul strămoşesc săvârşit de Adam şi Eva, care ne învaţă că: ,,Trebuie să ținem mintea sus la Dumnezeu! Toate rugăciunile noastre nu au decât această direcție, ca să ținem mintea la Cel Ceresc. Din minte, păcatul coboară în trup, care primește toate aceste gânduri ale minții. Trupul transpune în faptă gândurile noastre, pentru că din minte, gândurile se duc în trup și se «întrupează», iar, în felul acesta, noi săvârșim păcatele cu trupul, dar suntem dirijați prin suflet, în păcat! Mai întâi, am păcătuit cu gândul, iar apoi cu trupul. De aceea, sufletul pătimește în felul lui, suferă în felul lui, se întunecă! El își distorsionează gândirea și își acoperă toate simțurile sale și le întunecă, iar în felul acesta, nu mai poate să vorbească cu Dumnezeu. Ascuns în această ispită și înșelăciune a diavolului, sufletul nostru suferă enorm de mult și trăiește drama aceasta a dezlipirii de Dumnezeu, care se duce până în trup, care are și el de suferit și de pătimit în boală. Boala este această repercusiune a păcatului, pentru că «plata păcatului este moartea!» (Romani 6, 23). Noi avem această înclinație spre păcat, o tendință de a săvârși păcatul prin slăbiciune, fiindcă trupul nostru se naște din trupul părinților noștri și avem această legătură genetică cu strămoșii noștri! De aceea, luptăm cu firea noastră slabă, pentru că avem și aceste urme ale păcatului! Noi nu ne putem ridica, dacă nu cerem ajutorul lui Dumnezeu! Noi trăim în existența și viața aceasta, pentru că Dumnezeu nu-i îngăduie satanei să se apropie de sufletul nostru! Aceasta este marea binecuvântare a lui Dumnezeu şi trebuie să conștientizăm această binecuvântare și să luptăm cu această energie negativă cu care noi am venit pe lume și pe care am amplificat-o în viața noastră”, a conchis Înaltul nostru Ierarh! Ca un iscusit şi abil tâlcuitor în dogmatică, Mitropolitul Olteniei a evidenţiat însemnătatea lucrării pastoral-misionare şi social-filantropice preoțești, binecuvântată prin harul primit de la Dumnezeu, dar și datoria noastră, a tuturor, de a ne sfinți trupurile și sufletele noastre asemenea sfinților tămăduitori. În final, a fost felicitat Preacucernicul Părinte Preot Chișamera Ilie Florin, pentru referatul prezentat, au fost felicitaţi părinții protoierei și toți preoții prezenți, aceştia fiind îndemnaţi să acorde o atenţie mai mare situaţiei sociale a oamenilor din parohie şi vieţii duhovniceşti a credincioșilor care vin la biserică!

Profesor dr. Vasile GOGONEA