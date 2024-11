Conferinţa pastoral-misionară de toamnă a preoţilor de parohie din Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti (II) – ,,Să Îl mărturisim pe Dumnezeu în casa omului! Să ne aplecăm asupra celor în suferinţă, să ne dăm jos din altar şi să mergem în «altarul» sufletelor celor bolnavi”!

Aşa cum am precizat luni, 11 noiembrie 2024, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, după oficierea Sfintei Liturghii s-a desfăşurat la Protoieria Târgu-Cărbuneşti, Conferinţa pastoral-misionară de toamnă a preoţilor de parohie din Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti, cu participarea Părintelui inspector eparhial Bogdan Târlea, de la Mitropolia Olteniei şi a Preacucernicului Părinte Ion Spilca, Protopop al Protopopiatului Târgu-Cărbuneşti. Am prezentat cuvântul Preacucernicului Părinte Popescu Gabriel din Parohia Ciocadia, pentru ca în continuare să prezentăm cele spuse de către Preacucernicul Părinte Ciungu Ionuţ, din Parohia Baia de Fier, acesta subliniind faptul că sfinţii părinţi tămăduitori au ajutat biserica, fiind cei mai evlavioşi dintre creştini, dar, a precizat în acelaşi timp faptul că: ,,Aş vrea să atrag atenţia asupra unei probleme grave din perioada actuală, pentru care noi ar trebui să luăm atitudine, pentru că am văzut creştini cu multă evlavie către sfinţii tămăduitori, care au făcut multe minuni după ce au părăsit această lume, iar, cele mai multe minuni au fost săvârşite de către sfintele lor moaşte! Din păcate, am văzut şi o atitudine deschisă a celor care nu sunt prieteni cu noi, creştinii, cei care îi numeau pe închinătorii creştini ca fiind «pupători de moaşte», deci, aceia care încercau să denigreze sfintele moaşte, iar, împotriva lor trebuie să luăm o atitudine publică pentru apărarea sfintelor moaşte! Pe de altă parte, am văzut «sărbătoarea Halloween», când mulţi dintre tinerii noştri, chiar şi cei maturi, s-au costumat şi s-au afişat cu schelete, tocmai pentru a denigra sfintele moaşte în chip ascuns! Noi avem argumentele teologice pentru a apăra sfintele moaşte, dar, mai sunt şi argumente ştiinţifice! Ştiaţi că cea mai mare problemă a arheologilor, atunci când descoperă mumii sau artefacte, e ca acestea să nu ia contact cu aerul, cu lumina, pentru că imediat se fărâmiţează, se distrug, pe când sfintele moaşte ale Sfintei Cuv. Parascheva, spre exemplu, de atâtea sute de ani, chiar în Catedrala de la Iaşi, poate au prea mută umezeală, dar, au rămas neafectate? Am văzut că la Muntele Athos, sfintele moaşte sunt protejate, sunt acoperite cu sticlă, dar, e lăsat un mic loc pentru a săruta sfintele moaşte. Uneori sfintele moaşte sunt acoperite cu totul şi nu ştiu dacă e firesc lucrul acesta, deci, ar trebui să cugetăm! În concluzie, să apărăm sfintele moaşte pentru că fac multe minuni, multe vindecări, ca dovezi ale temeiniciei bisericii ortodoxe, a faptului că Harul Lui Dumnezeu lucrează în biserica noastră” a încheiat vorbitorul!

,,Să ne îngrijim de aproapele, mai mult decât ar trebui să ne îngrijim pentru noi”!

Preacucernicul Părinte Murgiuc Marius, de la Parohia «Antim Ivireanul» din Târgu-Cărbuneşti, l-a felicitat pe Părintele Vulpe Adrian pentru referatul bine documentat, făcând precizarea că: ,,Sfinţii tămăduitori, deşi aveau darul de a face minuni, nu foloseau aceste minuni pentru sine, întâmplător, pentru că Sfântul Nectarie, de exemplu, care vindeca în timpul vieţii sale boli de netămăduit, aşa cum vindecă şi astăzi, dar, totuşi, el a murit de cancer! De asemenea, Sfântul Paisie Aghioritul, care avea capacitatea de a fi în mai multe locuri în acelaşi timp, totuşi, a suferit multe operaţii pe trupul său! Cu toate că făcea multe minuni, a rămas doar cu o jumătate din plămân! Aceşti sfinţi au înţeles că taina tămăduirii celui bolnav este cuprinsă în taina suferinţei, deci, numai omul care Îi urmează Lui Hristos în suferinţă, căpătă mult har şi trecere la Dumnezeu”, acesta fiind «gândul» pe care preacucernicul părinte dorea să-l spună celor prezenţi! Preacucernicul Părinte, Vodoiu Ionuţ, din Parohia Vladimir a apeciat faptul că această conferinţă a fost pusă pe data de unsprezece a unsprezecea, când este sărbătorit şi Sf. Mare Muc. Mina, iar, noi, raportându-ne la vremurile actuale, poate uităm să ne aplecăm asupra celor de lângă noi! ,,Fiecare dintre noi, să ieşim din sfânta biserică, aşa cum a evidenţiat vorbitorul, să fim în mijlocul oamenilor, iar, aceasta este o muncă grea, de care să ne îngrijim ceva mai mult, să ne îngrijim de aproapele, mai mult decât ar trebui să ne îngrijim pentru noi”, a încheiat Părintele Paroh.

,,Trebuie să ducem biserica acasă la oameni, pentru ca să vină oamenii la biserică”!

Preacucernicul Părinte Bogdan Târlea, inspector eparhial şi delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit la această întrunire, a adresat un mesaj de alese binecuvântări arhiereşti din partea Înaltului Ierarh al Eparhiei noastre, exprimând bucuria de a fi prezent în mijlocul preoţilor din Protoieria Târgu-Cărbuneşti, pentru că tot ceea ce s-a discutat cu un an în urmă, se dovedeşte că a dat roade! Vorbitorul a precizat că din lucrarea prezentată, s-a înţeles faptul că trebuie să ne aplecăm cu mai multă atenţie asupra celor bolnavi, a celor în suferinţă, pentru că uneori: ,,Avem prea multe vorbe, dar, mai puţine fapte, pentru că nu ne aplecăm cu atenţie spre cei din parohia noastră, care este, de fapt, biserica noastră! Trebuie să ducem biserica acasă la oameni, pentru ca să vină oamenii la biserică! Noi venim şi Îl mărturisim pe Dumnezeu în casa omului! Ne aplecăm asupra celor în suferinţă prin faptul că ne dăm jos din altar şi mergem în «altarul» sufletelor celor care sunt în suferinţă”, a subliniat Părintele inspector eparhial, accentuând faptul că orice preot poate face minuni aplecându-se asupra nevoinţelor şi suferinţelor celor bolnavi, pentru că o vorbă spusă cu dragoste şi cu empatie, îl poate ridica pe cel bolnav din suferinţă! În încheierea lucrărilor Conferinţei, Părintele protoiereu Ion Spilcă a evidenţiat importanţa activităţilor desfăşurate de către slujitorii altarului în parohiile pe care le păstoresc şi a precizat că aceste activităţi sunt în strânsă concordanţă cu cele mai utile recomandări venite din partea Mitropoliei Olteniei şi a Patriarhiei României!

Profesor dr. Vasile GOGONEA