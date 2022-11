CONFERINȚA ONU PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE COP27 – 6-18 noiembrie 2022 Sharm el Sheik, Egipt

Conferința ONU privind schimbările climatice din acest an aduce în atenția tuturor efortul global de combatere a cauzelor și efectelor schimbărilor climatice. Summitul COP 27 reunește în această toamnă, începând din 7 noiembrie, peste 100 de șefi de stat și de guvern din întreaga lume. Sunt de asemenea așteptați numeroși reprezentați ai unor organizații internaționale ai societății civile, mediului de afaceri și lumea academică.

Agenda COP27 de la Sharm el Sheik pune în discuție teme îngrijorătoare precum mecanismul internațional pentru pierderi și daune ce se vor conecta schimbărilor climatice ireversibil. Cine va asigura finanțarea proiectelor globale de stopare a dezastrelor produse de schimbările climatice? Prioritar vor câștiga acele tehnologii care vor duce în timp către reducerea emisiilor de carbon. După COP26 din 2021 de la Glasgow (31 octombrie – 12 noiembrie) din Regatul Unit al Marii Britanii, care a reușit semnarea Pactului Climatic de la Glasgow, reafirmând obiectivele Acordului de la Paris din 2015 privind limitarea creșterii temperaturii medii globale la 15 grade Celsius, ONU a avertizat omenirea că se apropie de o creștere catastrofală de 2,5 – 2,7 grade Celsius.

Viziunea Președinției egiptene a COP27 este de a trece cât mai repede de la negocieri și discuții interminabile la un plan concret de implementare. Acum, mai mult ca niciodată, este necesar să realizăm ca de la an la an criza climatică și de mediu se intensifică.

Seceta din acest an a scăzut dramatic producția agricolă, punând mari obstacole în a planifica anul agricol 2023. Incendiile devastatoare din țările Europei, cât și din întreaga lume, au adus în atenție reziliența dezastrelor climatice la nivel global. Inundațiile, și ele au pus probleme grave în țările din sudul Europei (Grecia, Italia, Cipru, Spania). Pericolul este comun și ca urmare fiecare țară trebuie să contribuie la adaptarea noastră, a întregii omeniri. Neutralitatea climatică nu mai este doar o poveste cu declarații spumoase, ea are nevoie de o Cartă Albă a Atribuțiilor tuturor țărilor de pe Glob. Președintele României, Klaus Iohannis, va participa în perioada 7-8 noiembrie 2022 la Summitul Implementării Climatice de la Sharm el Sheik. În cadrul Summitului, Președintele României va susține Declarația Națională și va participa la întâlnirile multilaterale și bilaterale care vizează proiecte de cercetare – inovare, cu privire la securitată alimentară, comunitățile vulnerabile, adaptarea la schimbările climatice. România alături de Cehia vor co-prezida un eveniment la nivel înalt pe tema: promovarea educației privind schimbările climatice. Președintele României și Prim-Ministrul Cehiei vor modera prezentările pe această temă de interes major pentru viitorul tinerilor, educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile. România, ca stat membru al Uniunii Europene, susține angajamentul de neutralitate climatică a Uniunii Europene cu orizont până în 2050. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% comparativ cu nivelul atins începând în anii 1989-1990, vom continua să fim vigilenți cu schimbările climatice. Așteptăm cu interes să vedem rezultatele acestui Summit COP27 din Sharm el Sheik, Egipt.

Conf. Dr. Ing. Cristiana Sîrbu

Președinte GIEDD