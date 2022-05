Condescu nu înţelege decizia administratorului special de la Pandurii

Creditor la clubul Pandurii Târgu Jiu, fostul preşedinte al echipei, Marin Condescu, a rămas surprins de hotărârea administratorului special, Daniela Şerban. Conducerea s-a grăbit să le trimită notificări de reziliere a contractelor antrenorilor Mario Găman şi Bobi Staicu, dar şi directorului sportiv Camilian Floroiu. Celor trei li se reproşează neatingerea obiectivului, în condiţiile în care Pandurii ar fi avut dificultăţi reale să promoveze cu orice antrenor din lume din cauza interdicţiei la transferuri şi a accidentărilor care au măcinat lotul în partea a doua a campionatului.

”Administratorul special, care a fost numit de Complexul Energetic Oltenia la propunerea Consiliului Judeţean Gorj, cred că are o strategie pe care eu nu o cunosc. Dar cred că face ce e bine pentru club. Nu ştiu să vă spun, nu a prezentat un plan şi nici nu l-am discutat. Eu vorbesc în calitate de creditor. Dar nu ştiu de ce s-a luat această decizie, nu îi văd nici utilitatea şi nici scopul. Cel mai bun răspuns poate să îl dea Complexul Energetic Oltenia, domnul Daniel Burlan, domnul Bălăşoiu sau domnul Cosmin Popescu de la Consiliul Judeţean. Eu nu cred c-a făcut o astfel de acțiune în sens distructiv, cred că vrea să facă ceva constructiv. Dar eu nu am cunoştinţă despre această strategie şi nici nu ştiu nici efectul şi nici urmările. Dacă mă întrebaţi pe mine, cu vechea experienţă, cred că nu se ia o astfel de măsură în pauza când se pregăteşte noul sezon. Dar sunt convins că are o bază fundamentată administratorul special”, a declarat Condescu la Radio Infinit.Marţi, 31 mai, instanţa stabileşte dacă Pandurii Târgu Jiu intră sau nu în faliment.

Cătălin Pasăre