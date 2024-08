Condamnați pentru o bătaie la Polovragi!

Un bărbat și două femei au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Novaci într-un dosar ce vizează o bătaie în care aceștia au fost implicați în primăvara lui 2022.

Inculpații au recunoscut faptele în fața judecătorilor, pledând vinovați, ceea ce le-a adus o pedeapsă mai blândă, asta deși instanța a constatat gravitatea faptelor comise de cei trei. „Instanța reține că inculpaţii au săvârşit infracţiunile amintite anterior pe drumul public, în apropierea locuinţei persoanelor vătămate, (…), în jurul orei 21:35, respectiv 21:55, fiind de față și alte persoane, fapt ce denotă îndrăzneală și curaj în săvârșirea de fapte antisociale. Aceste aspecte indică o atitudine total indiferentă din partea celor trei inculpaţi față de lezarea integrității fizice și psihice a unei alte persoane și un comportament disprețuitor față de valorile sociale și morale intrinseci ființei umane. Referitor la modul de comitere a infracțiunilor, instanța reține că lovirile aplicate (…) au fost unele de o intensitate puternică. (…) Instanța are în vedere zona vizată de fiecare dintre inculpaţi, aceştia lovind persoanele vătămate cu pumnii și picioarele în zona capului şi corpului, precum și cu o bâtâ în aceleaşi zone. Cu privire la inculpata (…) instanţa mai reţine şi faptul că una dintre persoanele vătămate agresate de către aceasta este un minor în vârstă de 13 ani, faţă de care inculpata a acţionat fără compasiune şi fără a ţine cont de disproporţia vădită dintre aceasta şi persoana vătămată. În ceea pe o priveşte pe inculpata (…) instanţa mai are în vedere şi modul în care a produs leziunile traumatice persoanei vătămate (…), precum şi numărul de zile de îngrijiri medicale. Astfel, inculpata (…) a tras-o de păr pe persoana vătămată, a lovit-o cu pumnii şi picioarele în zona corpului în jurul orei 21:35, iar ulterior, în jurul orei 21:55, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, i-a aplicat lovituri cu o bâtă, pumnii şi picioarele în zonele capului şi corpului, ce au necesitat pentru vindecare 25-30 zile de îngrijiri medicale”, motivează judecătorii decizia pe care au luat-o în acest caz.

Pedepsele dispuse nu sunt definitive și nici nu îi trimit în spatele gratiilor pe agresori. „Condamnă pe inculpata Şchiopu Nicoleta, la pedeapsa de 6 luni de închisoare pentru infracţiunea de lovire şi alte violenţe săvârşită asupra persoanei vătămate Humuzău Eduard Constantin (faptă din 24.04.2022). (…) Condamnă pe inculpata Şchiopu Nicoleta la pedeapsa de 6 luni de închisoare pentru infracţiunea de lovire şi alte violenţe săvârşită asupra persoanei vătămate Humuzău Ramona Liliana (faptă din 24.04.2022) (…) Va aplica pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare, la care se va adăugă o treime din pedeapsa de 6 luni închisoare, inculpata Şchipu Nicoleta urmând a fi condamnată la pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare. În temeiul art. 91 C. pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. (…) Impune inculpatei să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Polovragi sau Şcolii Gimnaziale din comuna Polovragi pe o perioadă de 60 de zile”, a decis instanța. În cazul unui alt inculpat din dosar, Dan Vasile Roșu, acesta a fost și el condamnat un an închisoare cu un termen de supraveghere de 2 ani, care presupune și muncă în folosul comunității. O pedeapsă ceva mai mare, de 1 an și 4 luni, a fost dispusă pentru Alexandra Maria Șchiopu, executarea fiind înlocuită cu un termen de supraveghere de 3 ani, care include și 100 de zile de muncă în folosul comunității.

În ceea ce privește despăgubirea victimelor, instanța a dispus ca fiecare victimă să primească de la cei trei 888 de lei cu titlul de daune materiale și 2000 de lei drept despăgubiri morale. Fiecare inculpat are de achitat și câte 1500 de lei cheltuieli judiciare, precum și 2000 de lei onorariu avocat, verdictul nefiind unul definitiv.

Gelu Ionescu