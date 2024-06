Condamnat pentru că s-a apropiat de locuința soției

Un bărbat din Gorj a fost condamnat pentru că a încălcat ordinul de protecție care îi interzicea să se apropie la mai puțin de 200 de metri de soție și de domiciliul acesteia din comuna Logrești. Într-o criză de nervi, bărbatul și-a amenințat nevasta cu un cuțit, femeia fiind nevoită să ceară ajutorul poliției.

Fapta s-a petrecut în vara anului 2021, dar condamnarea s-a pronunțat zilele trecute. Atunci, fiul bărbatului a sunat la poliție să anunțe ca tatăl său a venit acasă, deși are un ordin de protecție pe numele său.

„În fapt, în ziua de 01.08.2021, în jurul orelor 11:00, lucrătorii Secției 8 Poliție Rurală au fost sesizați prin apelul de urgență 112 de către (…) cu privire la faptul că tatăl său nu a respectat ordinul de protecție provizoriu emis anterior de organele de poliție împotriva sa și a venit în curtea imobilului, deși avea interdicție să vină în acea locație”, potrivit datelor de la instanță.

Bărbatul făcuse scandal cu o zi în urmă, amenințându-și soția „că o va tăia cu un cuțit și îi va suprima viața”. Polițiștii chemați la fața locului au emis atunci un ordin de protecție provizoriu pe cinci zile împotriva bărbatului agresiv, prin care i s-a interzis să se apropie la o distanță mai mică de 200 metri față de soție și de locuința acesteia din Logrești.

„Din declarația persoanei vătămate a rezultat că nu a interacționat cu soțul său în momentul când acesta a intrat în curtea locuinței, însă vederea acestuia în curte i-a provocat o stare de frică”, potrivit rechizitoriului.

Bărbatul le-a spus oamenilor legii că a vrut să-și ia de la domiciliu niște medicamente și încărcătorul telefonului mobil. Acesta a fost trimis în judecată, iar pentru că nu are cazier și a recunoscut fapta, s-a ales cu o pedeapsă de 8 luni închisoare, aceasta fiind amânată pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

„Văzând că inculpatul nu are antecedente penale, iar de la data comiterii infracțiunii a avut un comportament corespunzător, punând accent pe posibilitățile acestuia de îndreptare, dar și având convingerea că trecerea timpului a atenuat pericolul pentru ordinea publică, instanța apreciază că stabilirea unei pedepse cu închisoarea orientată către limita inferioară prezintă suficiente garanții pentru a determina inculpatul să nu mai comită infracțiuni”, a motivat instanța.

În plus, bărbatul va trebui să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei comunei Logrești sau Școlii Gimnaziale Târgu-Logrești, și să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

Sentința pronunțată săptămâna trecută de Judecătoria Târgu-Cărbunești nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

I.I.