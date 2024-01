Condamnat la închisoare pentru furt de curent. „A dat dovadă de inventivitate”

Un gorjean a fost condamnat la 2 ani și șase luni de închisoare pentru furt de curent electric. Bărbatul s-a folosit de o improvizație pentru a nu plăti facturi mari la energia electrică, instanța apreciind că acesta a dat dovadă de „inventivitate”. Instalația nu putea fi observată, fiind realizată sub tencuială. Sentința nu este definitivă.

Instalația clandestină a fost descoperită, în 2019, în urma unui control efectuat la locuința bărbatului, în baza unui denunț. După întreruperea energiei electrice, lucrătorii Distribuție Energie Oltenia SA au constatat că receptoarele din casă rămân în funcțiune.

„Cu ocazia controlului, s-a constatat o intervenție neautorizată la instalația electrică, respectiv interceptarea branșamentului, pe peretele sudic, înainte de contor, cu un cablu electric cu doi conductori din cupru, de culoare maro, având secțiunea de 1,5 mm, ce alimenta receptoarele electrice din imobil, fără ca energia electrică astfel consumată să fie înregistrată de contor. Această intervenție era realizată sub tencuială și nu era vizibilă din exterior, instalația clandestină fiind prevăzută cu o priză din care se alimentau consumatorii existenți în locuință (televizor, frigider, combină muzicală, becuri de iluminat)”, se arată în rechizitoriu.

Prejudiciul a fost estimat la circa 6.000 de lei, reprezentând energie consumată și nefacturată în perioada august 2016-august 2019, contravaloare branșament și alte taxe.

A pus fapta în cârca fiului

Bărbatul nu a recunoscut fapta, susținând că fiul său este cel care a realizat instalația clandestină și că nu a știut de existența ei. Martorii audiați în dosar au spus însă că bărbatul este cel care a realizat branșamentul ilegal prin care sustrăgea energie electrică. Chiar fiul său a sesizat telefonic operatorul de distribuție privind furtul de curent, pe fondul unui conflict cu tatăl său care nu dorea să-i mai permită să locuiască în casa în care crescuse.

„Nu a înțeles gravitatea faptelor sale”

Săptămâna trecută, bărbatul a fost condamnat, în primă instanță, la 2 ani de închisoare pentru infracțiunea de executarea sau folosirea de instalații clandestine pentru ocolirea echipamentelor de măsurare și la 1 an și 6 luni închisoare pentru furt. Cele două pedepse au fost contopite, bărbatul urmând a executa 2 ani și 6 luni de pușcărie. „Singura modalitate de executare a pedepsei este cea în regim de detenție”, a reținut Judecătoria Târgu Cărbunești, pentru că bărbatul nu s-a prezentat în fața instanței pentru a-și exprima consimțământul pentru prestarea unor activități în folosul comunității și nici nu a depus la dosar un înscris autentic care să ateste această manifestare de voință.

În plus, bărbatul va trebui să achite și prejudiciul. „Astfel, în ceea ce privește împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, instanța reține, în defavoarea inculpatului, faptul că acesta a dat dovadă de inventivitate, construind și folosind o instalație sub forma unui branșament de alimentare cu tensiune, înainte de contorul electric, prevăzut cu un cablu electric cu două conductoare din cupru, care alimenta cu energie electrică receptoarele electrice din imobil, fără ca energia consumată să fie înregistrată de contor. Mai mult, această instalație nu putea fi observată de către alte persoane deoarece era montată sub tencuiala imobilului”, a reținut instanța.

În plus, bărbatul „nu a avut o atitudine sinceră, prin declarațiile sale încercând să conducă organele judiciare pe piste false, iar această conduită, coroborată cu atitudinea aceluiași inculpat de ignorare a chemărilor dispuse de către instanță pe parcursul judecării cauzei, denotă faptul că acesta nu a înțeles gravitatea faptelor sale și nu a existat o schimbare în atitudinea sa în acest sens, aspect ce va fi reținut în defavoarea sa”, a mai reținut instanța.

Bărbatul trecut de 50 de ani, fătă ocupație, nu se află la primul conflict cu legea penală, fiind condamnat în trecut pentru săvârșirea unor infracțiuni contra patrimoniului și contra persoanei.

Sentința nu este definitivă, fiind deja atacată cu apel.

I.I.