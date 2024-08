Condamnat după ce a vrut să împuște ilegal vulpi și șacali!

Un gorjean s-a ales cu o condamnare penală după ce în primăvara anului 2021 a vrut să împuște vulpi și șacali în zona Curtișoara, animalele respective creând destule probleme celor care au gospodării în zonă. Doar că în cazul de față actele folosite de inculpat pentru partida de vânătoare ar fi fost falsificate de acesta și de aici problemele penale de acum. „Faptele săvârșite de inculpatul (…), constând în aceea că, autorizat pentru a deţine, purta şi folosi arme şi muniţii letale de vânătoare a participat singur la o acţiune de vânătoare, în data de 02.04.2021, purtând asupra sa arma de vânătoare marca IJ 27, calibru 12/2, 10 cartuşe nepercutate de calibru 12 şi un element de muniţie de fabricaţie artizanală respectiv un cartuş de calibru 12, pe fondul cinegetic nr. 20 Curtişoara, administrat de A.J.V.P.S. Gorj, chiar dacă în acea dată se afla în perioada de valabilitate a autorizaţiei de vânătoare colectivă tip A din 29.03.2021, emisă în scopul recoltării a câte două exemplare din specia vulpe si şacal, prin metoda de vânătoare dibuit, încălcând prevederile art.27 din Ordinul privind Regulamentul de organizare şi practicarea vânătorii, iar în calitatea de organizator al partidei de vânătoare a contrafăcut semnătura vânătorului (…) în procesul-verbal partea componentă a autorizaţia de vânătoare colectivă tip A seria AC A, nr. 1369555 din 29.03.2021, încercând astfel să îi dea fără drept o formă de legalitate partidei de vânătoare şi totodată de a prezenta în momentul depistării organelor de poliţie acest înscris încercând sa-şi justifice prezenţa în fondul de vânătoare, realizează conținutul constitutiv al infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, prev. şi ped. de art. 342 alin. 1 din Codul penal, braconaj, prev. şi ped. de art. 42 alin. 1 lit. b din Legea nr. 407/2006 privind vânătorii şi protecţia fondului cinegetic şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. şi ped. de art. 322 alin. 1 din Codul Penal. Instanța va reține pluralitatea de infracțiuni sub forma concursului de infractiuni, faptele din prezenta cauză fiind săvârșite de inculpat înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele”, se arată în documentele de la dosar. Vicențiu Gabriel Udriștoiu a fost găsit vinovat de acuzațiile ce i-au fost aduse, pedeapsa primită fiind una cu suspendare. „Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere de 1 an închisoare şi stabilește un termen de supraveghere de 2 ani”, au decis judecătorii, care au mai dispus ca bărbatul să presteze și 80 de zile de muncă în folosul comunității.

Gelu Ionescu