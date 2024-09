Condamnat după ce a furat de la prietenul său

Un gorjean a primit o condamnare cu suspendare după ce a fost acuzat că a furat telefoane mobile și componente IT, faptă pe care a recunoscut-o în fața instanței de judecată.

Bărbatul a profitat de faptul că era prieten cu proprietarul bunurilor furate și chiar locuia împreună cu acesta, după cum reiese din documentele de la dosar. Mai mult, avea cheie de la magazinele în care bunurile furate urmau să fie comercializate și, ca urmare, a profitat de neatenția amicului său pentru a sustragere mărfuri estimate la 25.000 de lei ca prejudiciu. La dosarul cauzei există și copii după discuțiile pe care inculpatul le-a purtat cu persoana vătămată pe whatsapp, discuții în care este recunoscut furtul bunurilor.

„Persoana vătămată: Mergem amândoi frumos la politie;

Inculpat: Zâmbi cat trebuie să-ti dau;

Inculpat: Sa ne întelegem;

Persoana vătămată: Furt calificat in forma continuata plus plângere penala de inselăciune, ajungi la 8-10 ani. Tu ti ai bătut joc, nu am alta varianta;

Inculpat: Ati dau bani am vorbit sa ma angajez și ati dau bani și iphonele ăla 13 nu l-am loat eu după anul Nou ancep munca și aţi dau bani.

Persoana vătămată: Ai luat rami de laptop de 8 gb, 16 gb de calculator, ssd-uri de 1 tb, laptopuri. Inculpat: Știu și îmi pare RAU o să-ti primești bani anapoi când ancep munca ati promit…. și îmi cer scuze.. Te rog hai să rezolvăm antrenoi”, se arată în documentele de la dosar.

În baza probelor strânse de anchetatori, instanța a decis o sentință care nu îl trimite pe inculpat în spatele gratiilor. ,,Condamnă pe inculpatul NIA, la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt în formă continuată (3 acte materiale din luna decembrie 2022). În baza art. 91 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 1 an de închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei”, a stabilit Judecătoria Târgu Jiu.

Conform deciziei, pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăria Aninoasa sau Şcoala Gimnazială Aninoasa, urmând a fi individualizată în concret de către consilierul de probaţiune din cadrul Serviciului de Probaţiune Gorj. ,,(…) Admite acţiunea civilă și obliga inculpatul NIA la plata către partea civilă TIM , a sumei de 22000 lei, reprezentând diferenţa neachitată a contravalorii bunurilor sustrase”, au mai decis magistrații, care l-au obligat pe inculpat să suporte și 544,70 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, din care suma de 144,70 lei aferentă urmăririi penale.

Verdictul de acum nu este definitiv.

Gelu Ionescu