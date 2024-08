Condamnare pentru un mecanic auto. Băut, a provocat un accident rutier

Un mecanic auto din Gorj a fost condamnat la 2 ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru că s-a urcat băut la volan și a provocat un accident rutier soldat cu trei victime.

Evenimentul s-a produs în urmă cu trei ani, în Târgu Jiu, dar o decizie a instanței a fost dată abia săptămâna trecută.

„Organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu – Biroul Rutier s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în data de 04.07.2021, în jurul orelor 16:50, s-a produs un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a trei persoane, iar unul dintre conducătorii auto se afla sub influenta băuturilor alcoolice”, potrivit rechizitoriului.

Individul a recunoscut că a băut mai multe pahare cu bere atunci când s-a urcat la volanul Opel-ului său. La un moment dat, a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit de o Skoda.

„Conducătorii autovehiculelor marca Opel și marca Skoda au fost testați cu aparatul alcooltest rezultând o valoare de 1,13 mg/l de alcool pur în aerul expirat în cazul inculpatului și o valoare de 0,00 mg/l de alcool pur în aerul expirat în cazul persoanei vătămate. (…) Inculpatul, cu ocazia audierii în cursul urmăririi penale, a declarat că în data de 04.07.2021, în intervalul orar 10:00-16:30, a consumat aproximativ 1.500 de ml bere, iar în jurul orei 16:50 a condus autoturismul marca Opel”, potrivit anchetatorilor.

Instanţa a apreciat că fapta gorjeanului prezintă „un grad ridicat de pericol social”, având în vedere culpa exclusivă a inculpatului în producerea accidentului, natura şi gravitatea rezultatului produs, „în urma accidentului o persoană vătămată necesitând 100-120 de zile de îngrijiri medicale”.

Astfel, bărbatul s-a ales cu o pedeapsă de 2 ani și șase luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Pedeapsa nu este una cu executare.

Bărbatul va trebui să respecte mai multe măsuri de supraveghere, fiind obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Gorj. În plus, „pe durata termenului de încercare de 3 ani, inculpatul va presta muncă în folosul comunităţii în cadrul DGASPC Gorj sau în cadrul Colegiului Auto „Traian Vuia” Târgu Jiu, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare”, potrivit Judecătoriei Târgu Jiu. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

I.I.