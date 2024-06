Condamnare pentru medici veterinari din Gorj!

Verdict al magistraților Judecătoriei Novaci într-un dosar în care doi medici veterinari au calitatea de inculpați și care acum au fost găsiți vinovați de acuzațiile aduse de anchetatori. Vinovat a fost găsit și al treilea inculpat din dosar, o firmă pe care unul dintre medici o reprezintă la Novaci, care în acte aparține soției și, care în relațiile cu autoritățile, este reprezentată de acesta.

Conform documentelor de la dosar, faptele pentru care cei în cauză au avut de dat explicații la instanță s-au produs pe parcursul mai multor ani și pornesc în urmă cu un deceniu. Daniel Pachiu, Damian Tănăsescu și SC Pakrisdan SRL, prin administrator Mechie Minodora, au primit verdictul judecătorilor într-un proces care a început în septembrie anul trecut. Conform datelor de la dosar, acuzațiile nu au fost recunoscute de inculpați. Totul a început după un control făcut de polițiști în mai 2019 pentru a vedea cum fitofarmacia medicului veterinar respectă legislația în domeniu. „Cu ocazia controlului, organele de poliţie nu au identificat personalul de serviciu cu pregătirea de specialitate necesară pentru activitatea autorizată. Totodată, s-a constatat faptul că o parte din produsele de protecția plantelor au fost transferate din fitofarmacie la punctul de lucru nr. 32 al aceluiaşi operator economic, amplasat în aceeași clădire, dar autorizat ca farmacie veterinară. Astfel, aceste produse fitosanitare se aflau depozitate și comercializate fără îndeplinirea condițiilor legale, direct din farmacia veterinară de către numita (…), angajată ca asistent farmacist în cadrul SC (…) SRL. La fața locului, la fitofarmacia situată vis-a-vis de farmacia veterinară în timpul efectuării verificărilor, la solicitarea telefonică a angajatei (…), s-a prezentat inculpatul care și-a declinat calitatea ca fiind reprezentantul legal al SC (…) SRL, soțul administratorului și asociatului unic, prezentând organelor de poliție procura generală emisă la data de 21.02.2011 de către Biroul Notarial (…), prin care (…), asociatul unic și administratorul societății comerciale (…) a împuternicit pe soțul său, inculpatul (…), ca în numele acesteia și pentru ea, să reprezinte societatea în fața tuturor autorităților judiciare, publice și fiscale, atribuindu-i drepturi depline privind gestionarea tuturor activităților ce implica persoana juridică SC (…) SRL. (…), în calitate de funcționar public, angajat în cadrul Direcției Sanitar Veterinar și pentru Protecția Alimentelor Gorj, instituție unde își desfășoară activitatea și inculpatul (…), la data de 11.10.2019 a întocmit adresa oficială nr. 18629/11.10.2019 emisă de către D.S.V.S.A. Gorj și înaintată la I.P.J. Gorj prin care a atestat aspecte nereale, respectiv faptul că nu au fost întocmite note de constatare și control de către inspectorii de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. Gorj la farmacia veterinară SC (…) SRL, deşi chiar inculpatul (…) fusese personal, în trei ocazii, în control la farmacia veterinară S.C. (…) SRL, ultima dintre cele trei verificări fiind efectuată de către inculpatul (…) împreună cu numitul (…) la data de 04.06.2014, fiind întocmită în acest sens nota de inspecţie nr. 04.06.2014 (fila 198 dup), iar ca urmare a acestei acţiuni a inculpatului (…) a fost necesar ca organele de cercetare penală să efectueze cercetări suplimentare, în cauză fiind dispusă prin Ordonanţă ridicarea de înscrisuri de la punctul de lucru al inculpatei persoană juridică S.C. (…) SRL, fiind astfel îngreunată activitatea de cercetare penală. În susţinerea actului de sesizare, nu au fost indicate expres mijloace de probă”, se arată în decizia de motivare a verdictului dispus de magistrați. Iar verdictul nu le-a fost favorabil inculpaților. „Instanţa îl va condamna pe inculpatul Pachiu Daniel – la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, în formă continuată. În temeiul art. 91 C. pen., va dispune suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare sub supraveghere şi stabilește, (…), un termen de supraveghere de 2 ani. (…) Instanţa va condamna pe inculpata SC PAKRISDAN SRL, reprezentată legal prin numita Pachiu Cristina în calitate de asociat unic şi administrator, la o pedeapsă de 120 de zile-amendă. În ceea ce priveşte suma aferentă unei zile amendă, va stabili suma de 100 lei/zi amendă. În temeiul art. 396 alin. 2 C.proc.pen. va condamna pe inculpata SC Pakrisdan SRL la pedeapsa de 12000 lei amendă (120 zile amendă x 100 lei/zi amendă) pentru săvârşirea infracţiunii de participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, în formă continuată(…). Îl va condamna pe inculpatul Tănăsescu Damian la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual. În temeiul art. 91 Cod penal, va dispune suspendarea executării pedepsei de 1 an închisoare sub supraveghere şi stabilește,(…) un termen de supraveghere de 2 ani. (…) Instanţa va dispune desființarea parţială a adresei nr. 18629/11.10.2019 emisă de Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Gorj, înscris ce conţine menţiuni false, respectiv menţiunea din finalul adresei „Facem precizarea că nu au fost întocmite note de constatare şi control de către inspectorii de specialitate la farmacia veterinară S.C. PACKRISDAN SRL, cu sediul în oraş Novaci”, au dispus judecătorii, verdictul lor nefiind definitiv. Medicii veterinari au fost obligați să presteze și câte 60 de zile de muncă în folosul comunității, dar și să suporte diverse sume drept cheltuieli de judecată.

Gelu Ionescu