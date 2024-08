Condamnare cu repetiție pentru un bărbat din Peștișani care s-a urcat beat la volan

Un individ din Peștișani care s-a urcat la volan deși consumase în prealabil băuturi alcoolice și avea și permisul de conducere suspendat a fost condamnat vineri, 9 august, de Judecătoria Târgu Jiu la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare, și cu un termen de supraveghere de 3 ani.

Șoferul avea antecedente de natură penală, în urmă cu doi ani el fiind condamnat la 8 luni de închisoare pentru același motiv: conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În dosarul actual, în care magistrații Judecătoriei Târgu Jiu au emis vineri o primă sentință, bărbatul a primit 1 an și 5 luni de închisoare deoarece asupra lui plana și cercetarea de conducere fără permis auto. Ulterior contopirii celor două pedepse, cea actuală și cea pronunțată în 2022, judecătorii au decis condamnarea bărbatului la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare și un termen de supraveghere de 3 ani. Totodată, omul trebuie să efectueze și 90 de zile de muncă în folosul comunității. ,,(…) condamnă pe inculpatul PCI, la pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prev şi ped. de art. 336 alin. 1 din Codul penal. În baza art. 335 alin. 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 396 alin. (1), (2) şi (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpatul PCI, la pedeapsa de 7 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev şi ped. de art. 335 alin.2 din Codul penal. În temeiul art. 38 alin. 2 C.pen. constatată că faptele din prezenta cauză sunt concurente. În temeiul art. 97 alin. (1) din Codul penal raportat la art. 38 alin. (1) din Codul penal constată că infracțiunile pentru care inculpatul este condamnat în prezenta cauză și infracțiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa Penală nr. 238 din data de 24.02.2022, pronunţată de Judecătoria Târgu Jiu, definitivă la data de 26.05.2022 prin Decizia Penală nr. 789, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, la pedeapsa închisorii de 8 luni închisoare, sunt concurente. (…) instanţa contopeşte pedepsele cu închisoarea aplicate pentru infracţiunile pentru care a inculpatul a fost trimis în judecată în prezenta cauză (…) urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 5 luni închisoare la care se adaugă un spor obligatoriu de 5 luni închisoare (o treime din 15 luni închisoare), în final inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an și 10 luni închisoare. În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea executării pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani. (…) În temeiul art.93 alin.3 C.penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 90 de zile, la Primăria Peştişani, jud. Gorj sau Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi” din localitatea Peştişani, jud. Gorj”, se arată în sentința pronunțată în data de 9 august a.c. de magistrații de la Judecătoria Târgu Jiu. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Izabella Molnar