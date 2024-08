Concursul de cozonaci din Mehedinți, câștigat de o gorjeancă!

O poștăriță din Novaci a reușit să obțină aproape nota 10 pentru cozonacul cu care s-a prezentat la Festivalul Cozonacilor de la Crainici, comuna Bala, județul Mehedinți, organizat la finalul săptămânii trecute.

Elena Gheorghițoiu se ocupă de cozonaci doar în timpul liber și, după cum apare pe pagina sa de Facebook, „Lenuța Gheorghițoiu”, cei care au gustat din produsele sale au numai cuvinte de laudă. La festivalul din Mehedinți, ea a fost notată de juriu cu nota 9,88, asta deși s-a hotărât pe ultima sută de metri să participe. Din cauza distanței, sâmbătă dimineața a ajuns chiar printre ultimii concurenți, dar asta nu a împiedicat-o să cucerească papilele gustative ale juraților. Gorjeanca a mărturisit că, spre deosebire de alți competitori ai săi, nici măcar nu cântărește cantitățile folosite în rețetă, totul fiind apreciat „ochiometric”. „Îmi place să fac cozonaci. Îi fac din plăcere în timpul liber. Am fost și la concursuri televizate, cine mi-a comandat cozonaci a comandat și a doua oară, iar asta m-a făcut să mă decid să particip la acest concurs. E prima dată când sunt la o astfel de competiție. Nu am o rețetă anume sau un gramaj anume. Eu nu măsor nimic, fac totul după cum simt la mână, cum cred că ar trebui să fie adăugat ceva sau nu pentru a obține un cozonac cât mai gustos. Sunt persoane care nu vor rahat în el sau vor doar rahat și nu vor nuci. Dar aici, la concurs, eu folosesc toate ingredientele, adică și nuci și rahat și stafide și încerc să îl fac cât mai aromat și pufos. Iar dacă am obținut locul I înseamnă că am avut o rețetă foarte bună”, a spus Elena Gheorghițoiu.

În timpul concursului ea a avut-o vecină de masă pe senatoarea liberală de Mehedinți Stela Firu, care a mărturisit că nu se pricepe la cozonaci, dar a venit tocmai pentru a încerca o astfel de experiență. Senatoarea a studiat mișcările tuturor concurentelor, dar, cel mai des a vorbit cu vecina sa, care a și invitat-o să participe în toamnă la Festivalul Tocanului de la Novaci. Firu a precizat chiar din timpul concursului că dacă s-ar fi întâmplat să fie ea declarată câștigătoare a locului I ar fi cedat premiul pentru gorjeanca de la care a învățat cum să prepare un cozonac gustos și aromat. Politiciana a privit cu maxim interes și cum se „bate” cozonacul pentru a fi cât mai aerat și pufos, ea mărturisind că nu ar putea să facă o astfel de operațiune. La Festivalul Cozonacilor a fost prezentă și o a doua gorjeancă, Ramona Sulea, care este din Tismana, dar care, de loc este chiar din Crainici, satul în care a fost organizat festivalul. „Eu sunt căsătorită la Tismana, dar sunt născută chiar aici în Crainici, sunt la câteva case distanță de locul în care are loc festivalul. E a doua oară când particip ca și concurent. La edițiile anterioare am fost doar ca localnică. Gospodinele trebuie să se afirme, iar un astfel de festival e ocazia perfectă. A pregăti un cozonac e o artă și sper ca și la ediția de anul viitor să vină cât mai multe concurente. Din fericire în mediul rural se mai păstrează obiceiul acesta al coacerii cozonacilor în cuptoare încălzite pe lemne. La oraș se cumpără direct gata făcut, dar cred că nu se poate face o comparație la gust între un cozonac cumpărat din magazin și unul făcut acasă pe cuptor de lemne”, a spus gorjeanca. Pentru competitori, organizatorii au pus doar două condiții ca să participe în competiție, respectiv să folosească o postavă din lemn și să poarte costum popular tradițional. „Festivalul este unul concurs în care sunt două criterii obligatorii – purtarea unui costum popular și folosirea postavei de plămădit din lemn. Orice concurent, pentru că am avut la ediții anterioare inclusiv bărbați care au venit la concurs, plămădește cozonacul în postavă, iar coacerea o facem în cuptorul încălzit cu lemne. După ce cozonacul e copt este prezentat juriului. Cel mai bun cozonac este premiat în funcție de aspect, de gust și de cât de copt și gustos este”, a spus Delia Mladen, organizatoarea festivalului. O dată îndeplinite aceste criterii a fost creat cadrul perfect pentru a impresiona turiștii care au venit aici. În plus, în timp ce concurentele frământau de zor la cozonaci, pe scena din apropiere au evoluat diverse formații populare ale copiilor din zonă, printre cei care au cântat fiind inclusiv Cosmin Bârlan. Iar pentru turiști ziua a fost una perfectă. „Eu sunt de aici din zonă, de lângă Baia de Aramă, dar sunt căsătorită la Teleorman și vă spun că ce obiceiuri avem noi aici la munte nu există în zona de câmpie. Acolo nu e nimic. Am venit aici pentru că am aflat de festival, vroiam să văd cine participă și cine câștigă și am rămas impresionată să văd cuptorul pe lemne în care se coc cozonacii chiar în fața noastră. Am văzut postava din lemn, aia în care mumele noastre ne făceau turtă și pâine, dar și cozonac. Noi nu mai facem lucrurile astea și e mare păcat. Toate astea mi-au adus aminte de gustul copilăriei. Am văzut atâția oameni îmbrăcați în costume populare că iar am avut motiv de bucurie și de regret că nu mai stau în zona asta. Dar mă bucur că a venit multă lume”, a spus o participantă. Toți cei care au trecut pe la festival au putut să deguste din cei peste 200 de cozonaci făcuți cu o zi înainte de gospodinele din Crainici și oferiți gratis tuturor pofticioșilor.

Gelu Ionescu