Concurs pentru un post de șef la IPJ Gorj

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj caută șef pentru Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol. Recrutarea este din sursă internă.

Ofițerii de poliție trebuie să aibă studii superioare în științe sociale sau inginerie.

Postul este destinat celor care dețin cel puțin gradul profesional de subinspector de poliţie, au 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare funcţiei și au obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

În plus, candidații nu trebuie să se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau să fie anchetați penal.

Concursul are loc pe 26 mai și va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

I.I.