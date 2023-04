Concurs pentru șefia postului de poliție din Peștișani

Un nou concurs este organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj pentru șefia unui post comunal de poliție. Recrutarea este din sursă internă, iar concursul are loc la începutul verii.

Șefia postului de poliție din Peștișani poate fi ocupată de agenții cu studii medii care au cel puțin doi ani vechime în polițe. Ei trebuie să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare și să dețină permis de conducere categoria B.

În plus, candidații trebuie să dețină sau să obțină autorizație de acces la informații clasificate și aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare și ca polițist rutier.

Cererile de participare la concurs se depun până pe data de 1 mai, inclusiv, în format electronic.

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, în data de 6 iunie. Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00.

„Este declarat „admis” candidatul care obține nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale pentru postul respectiv. În situația în care mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs. În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs”, anunță IPJ Gorj.

La sfârșitul lunii mai se organizează concurs pentru șefia posturilor de poliție din Prigoria, Bâlteni, Mătăsari și Slivilești.

I.I.