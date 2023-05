Concurs de proiecte pentru șefia Bibliotecii Județene

Consiliul Județean Gorj organizează un concurs de proiecte de management pentru Biblioteca Județeană „Christian Tell”, instituție de cultură aflată în subordinea sa.

Pot participa la concurs persoanele care au studii universitare în domeniile științe umaniste și arte (Filologie, Istorie, Studii culturale, Arte) sau științe sociale (Științe ale comunicării, Drept, Științe administrative, Management) și au o vechime în specialitatea studiilor de cel puțin trei ani sau experiență în activități specifice bibliotecilor publice, în posturi de specialitate prevăzute cu nivel de studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă de minimum trei ani.

În plus se cere experiență în domeniul activității manageriale specifice instituțiilor publice sau al organizațiilor culturale private de minimum un an sau specializări/pregătire în domeniul managementului (manager de proiect, manager cultural etc).

Candidații interesați de post trebuie să nu fi suferit condamnări penale și civile pentru fapte ce i-ar face incompatibili cu funcția și să nu le fi încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii trei ani.

Data limită pentru depunerea proiectului de management și a dosarelor de concurs este 12 iunie. Până pe data de 26 iunie are loc analiza proiectelor de management, iar pe 10 iulie a fost stabilit interviul în cadrul căruia candidații își vor prezenta proiectele. A doua zi va fi făcut public rezultatul concursului. Pe 14 iulie se pot depune contestații, rezultatul final fiind comunicat pe data de 20 iulie.

Instituția este condusă interimar de bibliotecara Elena Angheluță, după decesul fulgerător al fostei directoare Olimpia Bratu, care și-a pus capăt zilelor.

I.I.