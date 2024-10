Concurs de gătit la ceaun pentru liceeni și studenți ai UCB!

Câțiva zeci de tineri au avut ocazia să gătească la ceaun rețete tradiționale la o competiție care a fost organizată strict pentru ei de către Universitatea Constantin Brâncuși. O pensiune din Baia de Fier a fost gazda concursului inedit, aici venind atât studenți de la programul de studii de licență Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, cât și elevi de la liceele din Novaci, „Virgil Madgearu” și ”Gheorghe Magheru” din Târgu Jiu, scopul fiind cel al promovării și continuării tradițiilor culinare din județul Gorj. Tinerii cu aspirații de chefi în bucătărie au fost împărțiți pe echipe și, pe modelul unei faimoase emisiuni tv în domeniu, au primit în mod egal ingredientele cu care să gătească și să dea juriul pe spate pentru a obține cea mai bună notă. Unii au mărturisit că s-au implicat în găsirea unei rețete cât mai tradiționale, pentru asta întrebând în stânga și-n dreapta printre rude și cunoștințe de la țară. „Noi am procedat în mod tradițional. Înainte de a veni aici am discutat cu bunicile noastre, le-am întrebat cum putem face mai bine o asemenea rețetă. Am fiert carnea, am schimbat apa, am luat spuma, am făcut cum am știut noi mai bine și acum sperăm la un premiu cât mai bun”, declarau înainte de a se desemna câștigătorii cei care au și obținut locul I, respectiv cei de la „Magheru”. Studenții de la UCB au fost pe locul doi pentru că mămăliguța pe care au făcut-o avea cocoloașe, dup cum a remarcat un membru al juriului. Discuțiile au fost destul de aprinse în vederea desemnării câștigătorilor, dar, până la urmă, toți participanții au primit din partea organizatorilor câte un rucsac și felicitările de rigoare pentru implicarea în păstrarea rețetelor tradiționale. „Au venit cu mult entuziasm aici. Au respect pentru tradiție, am și cunoscut câteva din familiile lor și am remarcat implicarea lor în tot ceea ce a presupus gătirea unei rețete tradiționale. Încercăm să nu pierdem tradițiile gastronomice ale zonei și am mizat în această competiție și pe creativitatea generației lor. Fiecare preparat al lor spune o poveste din trecut, dar ne dezvăluie și pasiunea acestor tineri pentru gastronomia noastră autentică”, a menționat Ramona Cazalbașu, din partea UCB. La competiția gastronomică a fost prezent în mod surprinzător primarul din Novaci, Dumitru Leuștean, care a venit să îi susțină pe elevii din localitate, marele absent fiind primarul din Baia de Fier, Dumitru Turbăceau, plecat din comună în prima parte a zilei. „Din fericire văd că se mai păstrează tradițiile culinare și apreciez foarte mult această inițiativă a Universității Constantin Brâncuși. Chiar mi-aș dori ca o viitoare etapă, sper să existe, să se desfășoare la Novaci. Avem mai multe puncte gastronomice locale autorizate și sunt convins că ar susține un astfel de demers. I-am văzut pe tineri foarte implicați și cred că toți vor fi în viitor noua forță de muncă din zonă. Îi apreciez foarte mult și îi susțin, le doresc succes”, a transmis primarul din Novaci.

