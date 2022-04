Concurs de ciocnit ouă de gâscă la Baia de Fier! Premiul – un miel!

Competiție inedită de ciocnit ouă la Baia de Fier, reluată după doi ani de restricții impuse de pandemia de Covid 19. Peste 100 de localnici au participat în a doua zi de Paști la concursul de ciocnit ouă de gâscă, un concurs cu tradiție în localitate și care stârnește patimi din ce în ce mai mari printre cei care speră să aibă în buzunar oul câștigător. Cei mai în vârstă dintre săteni testează ouăle lovindu-le de dinți, în funcție de sunet spunând dacă oul are o coajă tare sau nu. Iar unii dintre ei bat din poartă în poartă pentru a găsi oul victorios din competiție.

„Le căutăm prin 10 comune, nu mergem doar într-un sat. Le lovim de dinte și în funcție de cum sună știm dacă e tare coaja sau nu. Cel care sună a fier e bun, cel care sună a doagă e slab. Eu am un portbagaj de ouă, dar în concurs nu ne dă voie decât cu unul singur. Avem și acasă. Eu l-am învățat și pe nepotul meu ca să știe și el cum să descopere oul cu coajă tare”, a spus un localnic. Tehnica respectivă depinde însă și de dantura fiecăruia, dar cei mai mulți concurenți puteau fi văzuți luni lovind ouăle de dinții din față.

În funcție de sunetul auzit au optat pentru unul sau altul din ouă. În speranța câștigării competiției unii au oferit pentru un ou sume destul de mari, pe lângă faptul că au mers distanțe mari pentru a le găsi.

„Anul acesta eu nu am avut timp să mă pregătesc să am un ou de nota 10. Nu am avut timp pentru că dacă vrei să ai un ou de nota 10 trebuie să mergi sute de kilometri. Copilul meu a fost la Bechet și a luat 100 de bucăți. Acum să vedem ce va face”, a spus un alt concurent. Până la urmă concursul a fost câștigat de Claudiu Băluțoiu, care a mărturisit că nici măcar nu a făcut vreun efort de a alege oul victorios. L-a primit de la fratele său și a intrat cu el în concurs, nimic mai simplu. La concurs a participat și Ioan Berci, dublu campion al concursului și semifinalist anul acesta. „Văd niște ouă foarte puternice pe aici și nu știu dacă mai am vreo șansă. Anul acesta am oul de la gâștele mele, iar dacă voi ajunge până spre finală voi fi foarte bucuros. Oricum sunt bucuros că putem ciocni aici cu toții pentru că în acești doi ani de pandemie nu s-a mai ținut concursul. Noi ne-am mai întâlnit, am ciocnit unii cu alții, clandestin ca să zic așa, dar nu era bucuria concursului de aici”, a mărturisit dublul campion din Baia de Fier.

În ziua concursului un localnic a vândut un ou cu 500 de lei, dar oul nu a putut concura pentru că noul lui proprietar nu avea domiciliul în Baia de Fier, iar concursul e strict pentru cei din această comună. „Un ou tare s-a vândut azi cu 500 de lei. L-a dat un om de aici de la noi cuiva din Poienari, dar cel din Poienari nu poate concura pentru că nu e din comuna noastră. Cei din afara comunei nu pot concura. Era bine să avem oul aici pentru că îl știam toți. Sunt ouă care s-au vândut și cu 1000 de lei, dar a fost un an în care cineva a dat o mașină de lemne ca să poată lua un astfel de ou cu coajă tare”, a spus localnicul. Fiecare ou înscris în concurs a primit o semnătură pentru a fi autentificat ca fiind cel cu care proprietarul lui s-a prezentat în prima fază a competiției. Primarul Dumitru Turbăceanu a oferit din turma sa drept premiu un miel, edilul fiind bucuros că după doi ani de pandemie lucrurile revin la normal și poate organiza o astfel de competiție unică. „Ne revenim după pandemie și ne și revedem pentru că revin mulți acasă cu ocazia sărbătorilor. Sunt mulți plecați afară și acum vin și se revăd cu cei din familie, dar participă și la concurs. Am avut 104 concurenți, ceea ce e un record. Participă doar locuitori de la noi, condițiile sunt destul de stricte”, a menționat edilul din Baia de Fier.

Gelu Ionescu