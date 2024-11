Concurență pentru Pădurea Colorată – Pădurea Bicoloră!

Turiștii care până acum au venit cu miile în fiecare an pentru a vedea Pădurea Colorată din Gorj, o lucrare artistică a maestrului Mihai Țopescu, au în această perioadă și alternativa „naturală”, care există în Valea Jiului și se cheamă Pădurea Bicoloră.

Este o destinație turistică nouă, deși pădurea există la câțiva kilometri de Petrila, de zeci de ani. Doar că acum a fost descoperită de câțiva turiști care, prin pozele făcute pe rețelele de socializare, au reușit să o aducă în atenția celor interesați de drumeții în astfel de locuri. Pădurea este formată jumătate din brad și jumătate de foioase, ale căror frunze au ruginit în această perioadă a anului. Prin 1980 o parte din locul respectiv a fost defrișat, iar brazii plantați pe jumătatea stângă a dealului au crescut, iar acum fac un contrast evident cu fagul aflat pe cealaltă jumătate. Iar turiștii care au venit aici spun că fotografiile ies deosebite. „Tot Ținutul Momârlanilor Petrileni este unul superb. Pădurea asta e aici de zeci de ani, dar dacă nu a văzut-o nimeni până acum, ce să-i facem. Acum e faimoasă pe rețelele de socializare și, atunci, normal, trebuie profitat de situație ca să îi chemăm pe turiști să vină să vadă și alte frumuseți ale zonei pentru că sunt multe lucruri cu care ne putem mândri. Îi invităm pe toți să vină aici ori la pas ori cu bicicleta, chiar și cu sania, în orice anotimp se pot face drumeții aici. Cheile Jiețului sunt cele mai cunoscute, dar sunt multe alte locuri care merită descoperite. Vin oamenii, se opresc aici la pădure și fac fotografii. Cei mai mulți folosesc telefonul, dar mai sunt și cu aparate de fotografiat mai profesioniste, dar toți pleacă cu amintiri”, a spus un localnic.

Cei care au ajuns duminică la pădure au avut parte și de o mascotă, o tânără din zonă care a spus că nu își dorește decât să îi facă pe turiști să se simtă bine, mai ales dacă vin împreună cu copiii. „Eu am fost plecată cu facultatea de aici, dar de dragul copiilor mei și al meleagurilor pe care am crescut m-am întors ca să creez ceva frumos. Am devenit mascotă aici ca să primesc cu brațele deschise copilașii, în special, dar și toți turiștii care vin la Pădurea Bicoloră. Avem locuri frumoase pe care mulți și le-ar dori la ei în țară. Eu am fost în afară, în Germania, în Italia, Grecia, dar nu am întâlnit asemenea locuri. Noi avem ceva aparte, avem o natură spectaculoasă care face locul acesta unic”, a spus mascota pădurii.

Duminică, mai mulți voluntari s-au mobilizat și au gătit gratuit pentru turiștii ajunși cu sutele în zonă. Gulaș și mămăliguță la ceaun, împreună cu prăjituri de casă, lângă un foc de tabără, i-au făcut pe toți să se simtă deosebiți. Inițiatoarea proiectului, Erica Șanta, e convinsă că zona are un potențial aparte și că va cunoaște o dezvoltare extraordinară în ultimii ani. „Noi încercăm să promovăm zona pentru că avem o superbă Pădure Bicoloră aici. Foarte multă lume a venit în această frumoasă zi de duminică pentru a sărbători împreună toamna la Pădurea Bicoloră. Au venit oamenii cu bicicletele, pe jos, în alergare, chiar și cu mașinile, toți au venit pentru a sărbători toamna în acest frumos loc al naturii”, a spus Erica Șanta.

Gelu Ionescu