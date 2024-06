Comunicat de presă al BPJ PUSL Gorj

Române, ce-ai fost și ce-ai ajuns, îți vinzi viitorul pe-o găleată, pe-un mic și-o bere, pe o sticlă de ulei…! Ai luat-o pe urma indienilor americani, române: te vinzi pe o sticlă cu apă-de-foc și pe câteva mărgele de sticlă!

Dar, cine e cumpărătorul? Ăla care te-a sărăcit și te ține sărac, ca și peste 4 ani să-l racordezi la banul public tot pe nimicuri de doi bani, în vreme ce el suge miliarde din banii uzi de transpirația și sângele tău, române!

Îți place să fii călcat pe cap, române, îți place să fii târât în mizerii, să fii manipulat ca o găină cu capul tăiat, te-ai îmbolnăvit de sindromul Stockholm și ai început să-ți iubești călăii!

Tu nu meriți să mai lupte cineva pentru binele tău, căci nici măcar TU nu lupți pentru viitorul familiei tale! Și atunci, de ce s-ar mai lupta cineva pentru nivelul tău de trai, pentru locul tău de muncă, pentru salariul și pensia ta, câtă vreme stai tolănit pe canapea cu berea-n mână, râzând de proștii care se luptă pentru binele tău? Nu mai meriți să lupte cineva pentru tine, tu, cel care „vrei o țară ca afară” dar nu vrei să faci parte și dintr-un „popor ca afară”, căci „poporul ca afară” a făcut „țara ca afară”, vestele galbene nu au stat cu berea-n mână, la televizor, ci AU LUPTAT pentru drepturile lor. Dar tu nu mai știi să lupți decât cu cei mai slabi sau mai săraci ca tine, iar atunci iese la suprafață bruta care calcă în picioare o băbuță, un moșneguț sau un copil care nu s-au dat mai repede la o parte din calea ta, când veneai călare pe un cazan – musai nemțesc!

În 2023, în România, au fost raportate peste 108.000 de cazuri de violență domestică, probabil cazurile NEraportate sunt TRIPLE. Mai adăugăm vreo 24.000 de deținuți, mai adăugăm clanurile interlope și tot așa… Începem să mă gândim ce conștiință să ai ca să fii reprezentantul – oriunde: primărie, consiliu local, județean, parlament… – unor astfel de indivizi…

Iată că NIMENI nu își face astfel de probleme de conștiință, dovadă că nu binele public îi mână în luptă, ci îmbogățirea rapidă și relativ sigură – a lor, a neamurilor lor, a găștilor cărora le aparțin.

Cu sau fără PUSL tot răul va învinge, căci cu o floare nu se face primăvară, mai ales în țara care „cetățeanul” NU DOREȘTE decât declarativ să îi fie bine. Românul nu vrea să-i fie bine, el are nevoie permanentă de un motiv să se plângă că o duce rău.

Ne îndreptăm vertiginos spre o țară de fricoși, de lași, de oameni care refuză să gândească inclusiv la binele propriu. Românul vrea să-i fie bine, dar dacă-l întrebi CE ANUME face ca să își îndeplinească acest deziderat, se blochează ca broasca la barieră: „Păi, ce pot să fac?”… Nici măcar o secundă nu-i trece prin cap românului spălat pe creier cu telenovele și manele ca să lupte pentru drepturile sale. Mai bine fuge în altă țară, unde acolo luptă ALȚII pentru drepturile LUI. „Ubi bene, ibi patria”. Păi, dacă ești un afacerist veros dintr-o țară cu sute de ani de capitalism, cum să nu-ți bați joc de astfel de năuci și să-i aduci la nivel de sclavie nedeclarată? În SUA e o replică atunci când cineva refuză să facă un lucru care nu-i convine: „Ba o să faci și o să-ți și placă!”. Iată nivelul la care a ajuns românul: prostit pe față, vândut și cumpărat, năucit, manipulat ordinar, an de an, zi de zi, ca picătura chinezească, până a-nceput să-i placă toate astea, iar rezultatul se vede la urne. ĂSTA este poporul lui Burebista, lui Mihai, lui Ștefan cel Mare?

Sclavie plăcută, române, pe noi ne-ati pierdut din rândul celor care luptă pentru tine. Nu e nicio pagubă, știu, doar că mai știu și pe alții care vor face la fel și vei rămâne singur în calea lupilor, române. Dacă nu-ți cunoști interesul, n-ai decât să stai cu gâtu-n lanțul neo-sclaviei. Mult succes cu asta! Și sper să nu apuci să mori de foame între timp, ți-ai câștigat dreptul ca să bei paharul cu otravă până la fund…

Comunicat al BPJ PUSL Gorj