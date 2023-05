Comuna Câlnic, campioană la panouri fotovoltaice instalate prin AFM

Un consilier local din Câlnic a ajutat 14 familii din comuna sa, să își pună pe acoperișul caselor fotovoltaice. Comuna Câlnic a ajuns peste noapte, comuna din județul Gorj cu cele mai multe panouri fotovoltaice instalate, prin programul guvernamental Casa Verde Fotovoltaice, derulat prin intermediul Administrației Fondului pentru Mediu.

Încă din anul 2020, foarte multe persoane din Câlnic și-au manifestat interesul pentru acest program, prin care statul oferă gratuit 20.000 lei pentru o instalație fotovoltaică de minim 3 kw. Daniel Pupăzan și-a informat cetățenii în legătură cu această finanțare și le-a pregătit documentele din timp.

Reporter: Cum ați aflat de acest program?

Consilier local: Aceste programe sunt mediatizate pe toate canalele media, dar și online, am vrut să îmi montez panourile fotovoltaice pentru familia mea, dacă tot am făcut acest efort pentru noi, de ce să nu-mi ajut și consătenii?

Reporter: Cât de repede le-ați avut montate pe casă?

C.L.: De la depunerea dosarului și până la instalarea efectivă a acestora este o adevărată corvoadă, am avut neșansa să depunem încă din prima sesiune dosarele la o firmă din Gorj, cu dosarele aprobate, au refuzat să le monteze. Când s-a deschis următoarea sesiune, am apelat la o firmă din București, care ne-a anunțat la începutul anului 2023, că nu mai montează decât la București și Ilfov, cu toate că și de data asta am fost declarați eligibili la finanțarea de 20.000 de lei. Într-un final, am dat de o firmă din Olt, care nu ne-a cerut toți banii, am plătit doar avansul și în maxim o lună au venit să le monteze.

Reporter: Ce spun localnicii despre vecinii lor cu fotovoltaice?

C. L: Sunt foarte încântați și mulți își doresc să își monteze și ei astfel de instalații de producere a energiei electrice, dar sunt mulți care nu au intabulate proprietățile, sunt și cetățeni care locuiesc în Câlnic, dar au domiciliul în alte zone, față de data trecută, acum trebuie să ai adresa de domiciliu, la locul de instalare.

Reporter: Mai sunt astfel de finanțări și ce documente sunt necesare?

C.L.: Pe 19 iunie se deschide o nouă sesiune pentru regiunea noastră. Programul a început pe 19 mai pentru zona București și doar în 9 minute aplicația s-a închis, fondurile fiind epuizate. Datorită succesului anterior și mai ales a mediatizării intense, sunt foarte mulți români, care vor să își pună în funcțiune astfel de instalații. Documentele sunt puține la număr: cartea de identitate a solicitantului , exstras de carte funciară pentru imobilul unde urmează să se instaleze panourile și certificate fiscal atât de la taxe și impozite , cât și cel de la Bugetul Statului, noi cei din Câlnic le obținem de la Finanțe Rovinari. S-au anunțat încă 6.000 de beneficiari doar pentru județul Gorj, prin Programul de Tranziție Justă, program gestionat de Consiliul Județean Gorj, dar aici nu avem încă informații certe despre sumele alocate.

Reporter: Cum este cu aceste panouri fotovoltaice?

Cetățean din Câlnic: Sunt foarte mulțumit de instalație, la mine încă nu au venit să îmi schimbe contoarul cei de la Distribuție Oltenia, dar la noi s-a luat curentul câteva ore în sat și m-au sunat câțiva vecini , să dau drumul la curent, că de când mi-am pus eu fotovoltaice, ei nu mai au energie electrică. Mulți sunt invidioși, alții sunt dezinformați, mai ales că așa ceva nu s-a mai văzut la noi în comună.

Reporter: Vă produc energia necesară consumului propriu din casă, aceste panouri?

Cetațean din Câlnic: Îmi pare rău că nu mi-am pus mai multe panouri, la noi gazele naturale nu mai vin și îmi doresc pe viitor să imi pun o pompă de căldură, care să fie alimentată de la aceste panouri fotovoltaice. Banii pe care îi dădeam pe lemne, mai bine plătesc ratele pe 5 ani, după care rămân cu investiția. Prețurile la energie au luat-o răzna, curentul este scump, la fel și lemnele, acum plătim 2.500 lei pentru o mașină de lemne. Îi mulțumesc domnului Pupăzan pentru că ne-a ajutat, la noi este mai greu să ne descurcăm cu actele, transmiterea lor. Eu mi-am instalat 3 kw, am plătit doar 2.300 de lei la firma cofinanțarea și încă 65 lei taxă pentru noul contoar bidirecțional.

La Câlnic, s-au montat instalații fotovoltaice de la 3 kw, până la 10 kw. În 19 iunie, începe o nouă sesiune de înscrieri în cadrul acestui program pentru olteni, suma disponibilă fiind 174.300.000 lei, doritorii au la dispoziție 3 zile pentru a se înscrie singuri de data asta. Este de așteptat, ca aplicația să se închidă în primele 5 minute de la lansare, datorită interesului uriaș, manifestat de proprietarii de case. De data asta și unitățile de cult pot să se înscrie în cadrul programului, ce începe cu data de 27 iunie.

A consemnat A.Stoica