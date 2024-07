Complexul Olanda. România a părăsit EURO 2024 după încă o înfrângere cu ,,Portocala mecanică”

Naţionala de fotbal a României a părăsit Campionatul European (EURO 2024), găzduit de Germania, după ce a fost învinsă de echipa Olandei cu scorul de 3-0 (1-0), marţi seara, pe Football Arena din Munchen, în optimile de finală. A fost un meci dominat autoritar de ,,Portocala mecanică” în ciuda unui start mai bun al tricolorilor, care au încercat să-și surprindă adversara printr-un presing agresiv.

Cody Gakpo (20) şi Donyell Malen (83, 90+3) au marcat golurile victoriei, iar diferența de scor putea fi mai mare. Dennis Man a ratat ocazia cea mai importantă a naționalei noastre în minutul 14, când a trimis puţin peste poartă din zonă centrală. Mogoș s-a accidentat în minutul 32, la un duel cu Dumfries, iar Iordănescu l-a trimis pe Burcă în flancul stâng și pe Racovițan în centru. Defensiva României s-a clătinat în multe rânduri, dar golurile descătușării au venit pe final de meci.

Virgil van Dijk a avut o bară (58), iar Gakpo un gol anulat pentru offside.

A fost a 11-a victorie a olandezilor din 15 meciuri. Tricolorii au un singur succes cu naționala condusă acum de Ronald Koeman, iar alte trei meciuri s-au terminat la egalitate.

România – Olanda 0-3 (0-1)

România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș (Racovițan 38) – R. Marin, M. Marin (Cicâldău 72) – Man, Stanciu (Olaru 88), I. Hagi (Mihăilă 72) – Drăguș (Alibec 72). Selecționer: Edward Iordănescu.

Olanda: Verbruggen – Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake (Van de Ven 69) – Schouten (Veerman 69), Reijnders – Bergwijn (Malen 46), Simons, Gakpo (Weghorst 84) – Depay (Blind 90+2). Selecționer: Ronald Koeman.

,,E greu, toată lumea îşi dorea să ajungem mai departe, să ne continuăm drumul, să ajungem în sferturi. Multe nu cred că ar fi de zis, cred că am început bine primele 15-20 de minute, după care a picat acel gol şi în mare ei au controlat jocul. Iar ultimele două goluri au venit aşa… era normal să lăsăm acele spaţii, trebuia să facem tot ce depinde de noi, nu mai conta dacă era 2-0 sau 3-0. Olanda e o echipă puternică, cu jucători buni, chiar dacă nu au început foarte bine acest EURO. Dar, în general, echipele de acest gen îşi pot reveni sau în fazele eliminatorii pot juca mai bine. Sunt mândru de colegii mei, de staff, de toţi oamenii din jurul echipei naţionale. Pentru că ieşim după fiecare meci fără regrete, lăsăm totul acolo pe teren, pentru ca la final să ne putem privi în ochi şi să ne strângem mâinile”, a declarat căpitanul naționalei, Nicolae Stanciu.

,,Suntem dezamăgiţi şi supăraţi că nu am reuşit să trecem mai departe, dar cred că am ieşit cu capul sus din acest turneu. Doar că dacă vrem să facem lucruri foarte bune, să ne batem cu o echipă precum Olanda, trebuie să muncim şi mai mult. Ne doream foarte mult şi chiar eram încrezător că totuşi putem trece mai departe. Însă Olanda a fost echipa mai puternică azi şi a reuşit să câştige. Primele 20 de minute, până a venit golul, cred că am controlat meciul. Am avut şi ocazii, dominam, însă ştim că Olanda este o echipă foarte puternică şi a venit acel gol, apoi şi accidentarea lui Vasile… lucruri care au schimbat tot. Fanii au fost extraordinari, le mulţumim din tot sufletul pentru că am simţit susţinerea lor şi pe stadion, şi în afara lui. Îmi pare rău că nu am reuşit să îi bucurăm şi în această seară”, a spus Răzvan Marin.

,,Plecăm cu capul sus, dar cu sufletul frânt. Pentru că ne-am dorit foarte mult pentru români şi pentru noi, după toată emulaţia care s-a creat şi fericirea creată de acest parcurs. Am dat totul ca să mergem mai departe. Încheiem o poveste frumoasă, dar o poveste care poate să aducă în viitor lucruri foarte bune dacă ştim cum să gestionăm acest moment. Pentru fotbalul românesc poate fi un nou început. Eu le mulţumesc băieţilor pentru tot parcursul şi pentru toată implicarea lor, au depăşit limite şi aşteptări. Însă e greu într-o lună de vară să depăşeşti zeci de ani de decalaj între fotbalul nostru şi fotbalul olandez. Asta e realitatea. Le cer iertare suporterilor că nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul lor. Ei sunt campionii Europei, noi nu suntem. Poate în viitor. Azi primele 20 de minute ne-au aparţinut şi am avut şi ocazii mari. Am făcut această strategie pentru că ştiam că se aşteaptă să cedăm teren şi am vrut să îi surprindem. I-am pus în dificultate, însă la prima ocazie a lor au creat golul. Dar vedeţi că toate golurile sunt acţiuni individuale, pentru că au calitate foarte mare. E trist pentru că am pierdut cu 3-0, însă echipa noastră a dat tot ce a avut mai bun”, a afirmat selecționerul Edward Iordănescu.

În sferturile de finală, Olanda va juca împotriva Turciei. Spania – Germania, Portugalia – Franța și Anglia–Elveția sunt celelalte dueluri din această fază a competiției. Următorul obiectiv major al României este să revină la un Campionat Mondial după 28 de ani.

Cătălin Pasăre