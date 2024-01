Comandament de iarnă la Energie, cu cifre îndoielnice! Una spune Burduja, alta e în carierele CEO

Comandamentul Energetic de Iarnă s-a reunit ieri dimineață, a anunțat ministrul Energiei: ,,Toți operatorii și-au asumat că vor interveni prompt, cu echipe suplimentare, pentru remedierea defecțiunilor. Există o avarie majoră la Magistrala Grivița, în rețeaua de termoficare gestionată de Primăria Generală. E consecința lipsei investițiilor, a nepăsării și incompetenței ultimilor primari!”

Marți dimineață a avut loc o reuniune a Comandamentului Energetic de Iarnă, în cadrul căreia s-a discutat despre stadiul pregătirilor pentru această perioadă cu temperaturi scăzute și condiții meteorologice deosebite. Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a anunțat că la nivelul sistemului energetic național nu sunt probleme majore și că operatorii de distribuție vor interveni prompt în zonele afectate, arată într-un comunicat de presă, Ministerul Energiei.

,,Toți operatorii și-au asumat că intervin și vor interveni prompt pentru reconectarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil. Momentan există două linii de medie tensiune afectate în zona Brăila, cu 2500 utilizatori nealimentați în județ și două linii de medie tensiune în Bacău și Iași cu probleme, 610 utilizatori fiind nealimentați în zonă. La acest moment se intervine în teren pentru remediere. Fenomenul de ploaie înghețată din ultimele zile îngreunează intervențiile la mare înălțime, pe stâlpii de tensiune”, arată ministrul.

,,Nu există probleme majore. Compensăm cu gaz și cărbune”

Cu toate acestea, mai comunică ministrul Burduja, ,,suntem pregătiți și nu există probleme majore la nivelul țării. Continuăm să fim net exportatori de energie electrică. În ultimele două zile, România a beneficiat de o producție de energie eoliană la valori ridicate. În contextul gerului accentuat, este posibil ca această producție să scadă, dar suntem pregătiți să compensam cu hidrocentrale și centrale bazate pe gaz și pe cărbune.

11.000 de tone de huilă

Sebastian Burduja: ,,Am reușit să creștem producția de huilă în Valea Jiului cu peste 30%, contând acum pe un stoc de cărbune de aproape 11.000 de tone, în urma investițiilor făcute de Ministerul Energiei și de Guvernul României. În cursul zilei de mâine, va porni și Termocentrala Paroșeni, cu un aport de peste 1200 MWh pe zi în sistemul energetic național. Deși condițiile meteorologice sunt deosebite, la nivelul țării, din punct de vedere al sistemului energetic nu sunt probleme majore. Suntem pregătiți”, mai transmite acesta.

,,560.000 de tone de lignit, în stoc”

Cu o zi înainte, adică luni, 8 ianuarie, ministrul Burduja a declarat că în stocurile CEO se află nu mai puțin de 560.000 de cărbune, semn că, acesta ori minte, ori este mințit. Fiindcă, din datele ajunse la presa locală, termocentralele Rovinari, Turceni și, în caz de nevoie, Ișalnița, au la îndemână sub 300.000 e tone. Mai exact, Termocentrala Rovinari trebuie să oprească, periodic, câte ungrup din cele două, din lipsă de cărbune. Spre edificare, redăm informația de luni, din Gorjeanul: ,,Complexul Energetic Oltenia mai funcționează în prezent cu trei grupuri, două la Rovinari și unul la Turceni. Ultimul grup de la Ișalnița a fost trecut în rezervă de capacitate, la 31 decembrie 2023, iar alte două, de la Termocentralele Turceni și Rovinari, au fost închise la 1 iunie 2023. ,,Avem promisiuni că situația se va îmbunătăți, în sensul că se va intra cu un excavator… Pentru a menține, în condițiile de față, două grupuri în funcțiune, este greu, spre imposibil. Zilnic este nevoie de 17.000 de tone de cărbune… Situația cu stocurile este gravă”, a declarat președintele Sindicatului Energia Rovinari, Constantin Mitrescu.

La Termocentrala Turceni care funcționează cu un singur grup, și are nevoie zilnic de aproximativ 10.000 de tone de cărbune, sunt în jur de 120.000 de tone, iar la Ișalnița, acolo unde ultimul grup al termocentralei a fost trecut în rezervă de capacitate, mai sunt 100.000 de tone. ,,Este foarte probabil să fie oprit un grup la Rovinari, din cauza lipsei cărbunelui, și să-l repornească pe cel de la Ișalnița, grupul rămas de rezervă. Realitatea e că sunt… ZERO stocuri de cărbune, fiecare grup funcționând la limită. Nu a mai fost vreodată o astfel de situație, cel puțin eu nu-mi amintesc”, arată oamenii din sistem pentru publicația noastră. Pentru o mai bună informare: https://gorjeanul.ro/termocentrala-rovinari-nevoita-sa-opreasca-un-grup-energetic-din-lipsa-de-carbune-seful-sucursalei-miniere-a-ceo-functionam-in-conditii-de-siguranta/

Iată ce spunea Sebastian Burduja luni: ,,Și în zona hidro stăm bine – 75% aproximativ gradul de umplere, deci avem capacitate pentru a genera energie electrică prin hidrocentralele țării.

Stocurile de cărbune sunt de peste 560.000 de tone, deci putem asigura și o producție pe bază de lignit prin Complexul Energetic Oltenia”, a explicat ministrul Energiei, pentru B1 TV.

M.C.H.