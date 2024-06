Colonelul (rtr.) Iulian GH. VODISLAV din Scoarța a fost sărbătorit de ANCERM Gorj și Primăria Scoarța

Duminică, 16 iunie 2024, colonelul (rtr.) Iulian GH. VODISLAV a fost sărbătorit, cu prilejul împlinirii celor 97 de ani de viață, de către Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu” (ANCERM Gorj) și Primăria Scoarța, la domiciliul său din comuna Scoarța, județul Gorj.

Din partea ANCERM Gorj a participat o delegație formată din col. (rtr.) Gigi Bușe – secretar executiv, ing. Vasile Ionescu – vicepreședinte, dirg. Viorica Ionescu – contabil-casier și col. (rtr.) dr. Dobre Bebe – președintele Subfilialei Scoarța. De la Primăria Scoarța a participat domnul primar Ion Stamatoiu (președinte de onoare al Subfilialei Scoarța Cultul Eroilor) și doamna Ciugudean Eugenia – viceprimar.

La domiciliul aniversatului ne-a întâmpinat domnul Nicolae Caragea, vecinul domnului colonel Vodislav, omul care îl ajută cu tot ce are nevoie și ne-a condus în casă, unde pe verandă ne aștepta sărbătoritul, însoțit de familia dumnealui, Mihaela – soție, Daniela Carmen – fiică, ce locuiește la București, și soțul său, Sebe Emil.

Domnul colonel Vodislav ne-a întâmpinat cu mare bucurie, iar printre cadourile aduse de noi a fost și o Diplomă Aniversară înrămată cu următorul conținut: „Domnului colonel (rtr.) Iulian GH. VODISLAV, domiciliat în satul Scoarța, strada Trandafirilor nr. 7, membru fondator al Subfilialei Cultul Eroilor Scoarța și al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Filiala Gorj cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 97 de ani, precum și pentru demnitatea, onoarea, devotamentul și spiritul de sacrificiu dovedit pe timpul întregii cariere de ofițer desfășurate sub faldurile drapelului tricolor al României”. A fost un cadou pe care sărbătoritul l-a primit cu multă bucurie și ne-a poftit la masă unde ne-a povestit evenimente și fapte din cariera dumnealui.

Domnul primar Stamatoiu ne-a prezentat o parte din biografia acestui Om de mare onoare și prețuire pentru Comuna Scoarța și Județul Gorj, din care redau câteva fragmente: „Iulian GH. VODISLAV s-a născut în comuna Scoarța la 27 mai 1927 dar a fost înregistrat la primărie la 15 iunie 1927, fiind fiul Ioanei (născută Vintilescu) și al lui Gheorghe Vodislav din localitatea Scoarța. A urmat cursurile Școlii Primare din Scoarța, timp de 4 ani, apoi pe cele ale Liceului Comercial din Târgu Jiu, timp de 8 ani. În anul 1950 a absolvit Academia de Științe Economice din București și a fost repartizat la Comitetul de Stat al Planificării (CSP), unde a îndeplinit funcții de mare răspundere pe probleme de planificare multianuală a economiei naționale, dezvoltarea industriei chimice, petrochimice, construcții de mașini, etc. La data de 16.12.1956 a fost angajat în Departamentul Securității Statului, activând pe linie de comerț exterior (colaborând cu consăteanul Aristotel Stamatoiu), apoi a lucrat mulți ani pentru realizarea marilor obiective ale industriei chimice, precum Arpechim Pitești, Oltchim Râmnicu Vâlcea, CNE Cernavodă, Petromidia Năvodari, Alumina Slatina, etc. După decesul soției, în data de 14.01.1981 s-a recăsătorit cu Drăguț Mihaela, originară din Slobozia Mândra, județul Teleorman, de profesie economist, care a lucrat în Ministerul Agriculturii și la Banca Comercială Română, în prezent pensionară. Fiica, Sebe Vodislav Daniela Carmen este căsătorită cu Sebe Emil, absolvent al Academiei de Studii Economice București și care lucrează ca director al unei firme de asigurări. Ea a absolvit Facultatea de Finanțe Bănci și a lucrat timp de 30 de ani la Banca Națională a României, în prezent fiind pensionară. Are doi băieți: Sebe Vodislav Florin George, născut în anul 1982 și este manager al unei firme de panouri fotovoltaice, și Sebe Vodislav Alexandru Răzvan, născut în anul 1983, care lucrează la Banca Europeană de Investiții, ambii fii având câte doi copii. În septembrie 1982 a fost pensionat și s-a stabilit în comuna Scoarța, având grijă să fie apropiat de oameni, să-i ajute pe cei nevoiași, să sprijine dezvoltarea unor obiective economico-sociale din județul Gorj și nu a precupețit niciun efort pentru promovarea intereselor economiei naționale în context internațional. A fost un membru activ al Subfilialei comunei Scoarța a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, precum și al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere. În prezent starea de sănătate nu-i mai permite deplasarea singur ci ajutat de cineva”.

După vreo oră de povestiri și o fotografie de grup ne-am luat rămas bun de la gazda ospitalieră cu promisiunea să ne întâlnim și cu alte prilejuri până la următoarea aniversare a domnului colonel.

Îi mulțumim frumos, și pe această cale, familiei Vodislav pentru ospitalitate și le dorim multă sănătate și viață lungă.

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR