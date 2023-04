Cojocaru, dezamăgit după punctul de la Ripensia: ,,Nu am fost lucizi”

Viitorul Târgu Jiu a remizat cu Ripensia în runda a treia a play-out-ului. Alin Țegle a punctat pentru gorjeni înainte de pauză, dar vizitatorii au fost egalați în minutul 55, de Rareș Butnărașu. În ciuda terenului greu, meciul a fost unul ,,viu”, cu multe faze de poartă. Presați de situația din clasament, timișorenii au avut mai mult inițiativa în partea secundă, mai ales după ce au înscris. Mihai Ene a lovit bara în minutul 78, iar Morariu și Zamfirescu au irosit ale oportunități importante ale gazdelor. Lipsa de consistență a elevilor săi l-a nemulțumit pe antrenorul Călin Cojocaru. Tehnicianul Viitorului a recunoscut că jucătorii nu s-au ridicat la adevărata lor valoare și au plătit pentru că nu au închis meciul când au avut oportunitatea. ,,Un meci greu, de angajament, ne așteptam să fie așa. Știam că Ripensia e o echipă cu cuțitul la os. A fost un meci mai mult de forță. N-am mai avut jocul de sâmbătă trecută, n-am mai fost așa lucizi, n-am mai avut agresivitatea necesară pe faza ofensivă și lucrul acesta s-a văzut. Trebuia să câștigăm. Suntem echipa mai bună, superioară. Avem jucători cu calitate, dar trebuie să avem mereu atitudinea de sâmbăta trecută. Astăzi jocul echipei mele m-a dezamăgit. Ei știam că o să fie arțăgoși. Noi puteam mult mai mult. Pe faza ofensivă nu am fost așa lucizi. Am avut încă două-trei șanse, dar nu am știut să profităm de ele, să marcăm. Dacă făceam 2-0 la ocazia lui Dodoi, meciul era închis. Și ei, și noi am jucat pe același teren. Acum să căutăm scuze de teren, nu vreau, că suntem puternici și trebuie să jucăm și pe beton”, a declarat Cojocaru pentru presa din Banat.

Viitorul a acumulat 29 de puncte după acest egal și ocupă locul 4 în Grupa B de play-out. În Vinerea Mare, gorjenii primesc vizita Concordiei Chiajna.

Viitorul în meciul din play-out cu Ripensia: Udrea – Vulpe, Rogac, Băican, Godja – Acolatse (Nsiah 76’), Brînzan – Al. Dulca (Vl. Toma 54’, Gîrbiță 76’), Țegle (cpt.), Dodoi (Raicea 85’) – Cl. Dragu. Rezerve neutilizate: Geantă – Dănescu, Stepanenko, Geană, P. Banu.

Cătălin Pasăre