Cojocaru a prefațat partida cu Corvinul: ,,Am încredere mare în băieți”

Viitorul Târgu Jiu încearcă să producă o surpriză și să ajungă în play-off-ul Cupei României.

Trupa gorjeană joacă la Severin cu fosta reprezentantă a României în preliminariile Europa League și Conference League, Corvinul Hunedoara. Evident, oaspeții pornesc favoriți, deși apele nu sunt chiar limpezi la formația lui Florin Maxim, iar mai mulți jucători sunt pe picior de plecare din cauza salariilor mari. Chiar și așa, antrenorul Viitorului, Călin Cojocaru, e realist. Echipa sa este în curs de omogenizare și are în față revelația sezonului trecut din fotbalul românesc. ,,Ne așteaptă un meci dificil. Întâlnim o echipă bună, cu siguranță ne dorim să câștigăm. Ei sunt la alt nivel din punct de vedere al pregătirii față de noi. Noi, după cum știți, am schimbat foarte mulți jucători și, încet-încet, încercăm să creăm relații de joc, să formăm o echipă. Am încredere mare în băieți, știu că au calitate, știu că sunt foarte tineri și dornici de afirmare. Nu este ușor”, a declarat principalul gorjenilor.

Cojocaru a admis că ar vrea să se întoarcă pe Stadionul ,,Constantina Diță”, deși la Severin autoritățile i-au primit foarte bine pe fotbaliști și antrenori. ,,Bineînțeles că ne doream să jucăm la Târgu Jiu. Este un stadion frumos. Cred că anul trecut, pe final, s-a format și un grup de suporteri care ne susținea. Acesta era un lucru pozitiv. Sunt aspecte ce țin de conducere, de domnul primar. Nu pot să mă pronunț. Motivele nu mai vreau să le reiau. La Severin, am fost foarte bine primiți. Oamenii chiar țin la noi, să zic așa, ne-au oferit toate condițiile și apreciem acest lucru”, a mai spus timișoreanul. Nu există probleme majore de lot la Viitorul înainte de meciul cu Corvinul. Partida, ultima din turul trei al competiției, se joacă astăzi, de la ora 17.30. Câștigătoarea va întâlni FC Argeș pentru un loc în grupele competiției.

Cătălin Pasăre