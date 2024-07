Cod roșu de caniculă, în weekend. Recomandările medicilor!

Ministerul Sănătății a făcut câteva recomandări pentru a preveni incidentele cauzate de caniculă, având în vedere că în weekend jumătate de țară va fi sub cod roșu de caniculă, iar cealaltă jumătate sub cod portocaliu.

Una dintre regulile principale este să se evite expunerile la soare între orele 11.00 și 18.00.

Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depăşeşte 32 grade Celsius. Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine). Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise. Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă.

Consumați zilnic 1,5-2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete.

„Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase), deoarece acestea sunt diuretice. Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă. O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă. Evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, etc). Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită. Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesându-vă de starea lor de sănătate”, sunt alte recomandările ale Ministerului Sănătății.

Pentru a păstra temperaturi mai joasă în locuințe, este recomandat ca ferestrele să fie închise, jaluzele sau draperiile să fie trase, iar geamurile să se deschidă dimineața devreme și seara târziu.

Angajatorii ar trebui să reducă intensitatea și ritmul activităților fizice, să asigure ventilarea la locul de muncă, să le asigure angajaților apă minerală, câte 2-4 litri/persoană/schimb.

