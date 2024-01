Cod galben de ceață în Gorj

Mai multe localități din județul nostru se află până la ora 10:00 sub un cod galben de ceață. Afectate de avertizarea meteorologilor sunt: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Aninoasa, Peștișani, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Dănești, Borăscu, Urdari, Bolboși, Drăgotești, Telești, Câlnic, Ciuperceni, Arcani.

Se va semnala: local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.