Clasamentul oficial fără Viitorul. Cojocaru: ,,Nu are ce să caute în fotbal”

S-a actualizat clasamentul Ligii secunde după ieșirea din scenă a formației Viitorul Târgu Jiu. Clubul gorjean a intrat în faliment și a părăsit campionatul după etapa a opta. Neprezentarea din runda a zecea a consfințit că sezonul se va desfășura cu doar 21 de echipe. Șapte oponente au învins Viitorul în debutul ligii secunde, iar FC Bihor a făcut egal cu gorjenii în chiar prima etapă.

Antrenorul Călin Cojocaru a răsuflat ușurat că s-a sfârșit chinul și crede că, în condiții normale, echipa s-ar fi putut salva din punct de vedere sportiv. Spune că nu a existat, în ultima perioadă, o comunicare cu patronul Nicolae Sarcină, ci doar cu soții Vladimirescu, aflați în conducerea clubului. ,,E urât pentru jucători și antrenori ca la un club să se declare falimentul. Aveam cel mai mic buget din Liga a 2-a, cu siguranță, fără emoție zic. Noi nu avem nicio vină pentru asta. La condițiile avute nu poți să ceri rezultate, când după prima înfrângere ți se taie masa. Nici masă, nici alimentație, ca să poți să vii la antrenament, să te antrenezi, să poți să faci ceva. Până la urmă, am făcut un egal la Oradea, am scos pe Jiul din Cupă și meciul cu Ciucul era al treilea din sezon. Am mai trăit la Pandurii, tot așa. Clubul era în insolvență, dar comunicarea a fost mult mai bună. Aici, între noi și conducere, nu a fost o comunicare deschisă, să discutăm problemele. Mergeam la doamna Lucia Vladimirescu sau la domnul Călin Vladimirescu, le spuneam despre problemele care sunt la echipă, dar nu se rezolva nimic. Consider că era nevoie să comunice și ei cu jucătorii, nu doar eu, să le spun mereu despre aceleași probleme. Ce am făcut noi nu se poate numi fotbal. La Asia Express măcar primesc ultima șansă. Noi nici nu am ajuns la ultima șansă. E dureros. Ca antrenor e foarte greu să muncești, deși toată lumea zice că ești favorizat că ești la Liga 2. Nu e așa. Singurul lucru care m-a ținut motivat a fost că am vrut să răzbesc într-o meserie în care dacă nu ai un nume e destul de dificil, dar dacă muncești și produci rezultate ai o șansă. Și lucrul ăsta l-am încercat aici, dar fără sprijinul celui care deține clubul, care finanțează nu ai nicio șansă, oricât ai vrea și ai face. Dar lumea nu știe și te judecă. Cine, mă, slabii ăia? Dar scopul nostru nu a fost să plângem și să ieșim cu lucruri negative, dar ultima perioadă a fost o perioadă pe care nu o doresc la absolut nimeni și nici nu are ce să caute în fotbal”, a declarat Cojocaru pentru Liga2.ro. Un mesaj similar a avut și mijlocașul muntenegrean Danilo Dašic(23 de ani).

,,Aș dori să mulțumesc clubului pentru oportunitatea de a face parte din această echipă. În ciuda dificultăților mari, jucătorii au dat tot ce au avut mai bun în fiecare meci. Din păcate, potențialul nostru nu a reușit să se arate în întregime. Îmi pare rău că s-a terminat așa, cred că am fi putut realiza mult mai mult. Mulțumesc fiecărui jucător pentru efort și dăruire, precum și staff-ului, și tuturor celor care ne-au susținut. Sunt sigur că fiecare membru al acestei echipe are o calitate deosebită și că toți vom găsi drumul spre un viitor mai bun. Din păcate, conducerea clubului nu a avut încredere în noi și nu ne-a oferit condițiile de bază. Mulțumesc tuturor pentru sprijin și luptă, și vă doresc succes în viitoarea experiență! “ a transmis fotbalistul pentru contul de instagram al Viitorului.

Cătălin Pasăre