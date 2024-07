Cine vine în locul lui Edi? Burleanu: “Ne dorim un antrenor român”

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a exclus posibilitatea numirii unui selecționer străin la echipa națională a României. Acesta a dezvăluit motivele pentru care Edward Iordănescu a părăsit prima reprezentativă și a declarat că propunerile pentru un înlocuitor vor veni de la Comisia Tehnică. Burleanu nu a vrut să nominalizeze un antrenor pentru a prelua banca “tricolorilor”, dar nu a exclus varianta Gheorghe Hagi. România își propune calificarea la CM 2026.

“Singurul element care îl determină pe Edi să nu meargă mai departe la echipa națională este acela că își dorește să fie mai aproape de familie pentru o anumită perioadă de timp. După cum ați văzut, am amânat la maxim această decizie. Am sperat până în ultimul moment că se va răzgândi. Edi Iordănescu a meritat și merită tot respectul. Vrem un selecționer care să ducă actualul lot la potențialul maxim și să ne ducă la Campionatul Mondial. Așteptăm ce spune Comisia Tehnică și, în funcție de ce propun ei, în ordine, abordăm selecționeri. Orice variantă e posibilă. Am în minte un nume, dar nu pot să vi-l spun. Știm că Hagi și-a pregătit ieșirea din acționariatul clubului, de ceva timp. Și eu, și el avem o viziune comună. Respect ordinea pe care o cere Comisia Tehnică, reprezint o instituție care e separată. Lista de nume pe care o primesc va fi o lista de nume în ordine, cu care vom vorbi cu selecționerii. Am avut un proces de construcție și de modernizare, pe care trebuia să-l avem din anii ’90. În ceea ce privește profilul candidaților, tot cei din Comisia Tehnică decid. Nu vom abdica de la principiile de până acum. Nu acceptăm un antrenor care să fie și la echipa de club. Nu plătim clauze, sume de bani, pentru un antrenor care să iasă dintr-un anumit de contract de club. Integritatea deciziei ar fi pusă la îndoială. Vrem să facem o tranziție bună între antrenorii primei reprezentative. Să organizăm niște întâlniri între Edi Iordănescu și noul selecționer. Nu ne-am atins potențialul maxim. Trebuie să demonstrăm în următorii 4-5 ani că suntem de acest nivel. E visul nostru, și visul jucătorilor să mergem la Campionatul Mondial. Dar vrem, de asemenea, să inspirăm noi generații, și pe teren, și în afară. Cred că astăzi un antrenor român – fiindcă doar la asta ne gândim – este într-o situație mult mai bună. Are un grup capabil, unit, care poate trece la următorul nivel. Experiența cu Cristoph Daum a fost foarte bună, el a contribuit la o etapă foarte importantă. A vrut să modernizeze, să schimbe lucruri. Îi suntem recunoscători. În momentul de față, în schimb, ne dorim un antrenor român, fiindcă suntem într-un moment bun și avem antrenori români buni”, a precizat Burleanu.

Astăzi (n.r.- miercuri), Comisia Tehnică va avansa propunerile pentru rolul de selecționer.

Cătălin Pasăre