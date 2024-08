Cine dărâmă ”șandramaua”!? Ministrul Burduja, după alunecarea de teren de la Pinoasa: ”Cei răspunzători trebuie să răspundă!”. Șefii mineritului, plătiți cu salarii de peste 15.000 de lei!

Alunecarea de teren de la Sectorul Pinoasa al Carierei Rovinari scoate, din nou, în evidență incompetența la scară largă, faptul că, Complexul Energetic Oltenia funcționează în virtutea inerției și că numărul șefilor susținuți politic l-a depășit cu mult pe cel al specialiștilor. Proptelele politice n-au putut susține însă malul de pământ care a acoperit, vineri seara, aproape în totalitate, două excavatoare de mare capacitate și un circuit de benzi transportoare. Imaginea pare desprinsă din filmele science-fiction, iar pagubele sunt uriașe. Ministrul Energiei spune că, ”cei răspunzători trebuie să răspundă”. Din fericire, de data asta, niciun salariat nu a fost accidentat.

În urmă cu un an și jumătate, la câteva zile de la tragedia de la Cariera Jilț Sud, în care trei salariați ai CEO și-au pierdut viața, iar alți zece au fost răniți, ministrul Energiei din acea vreme, Virgil Popescu, dădea asigurări că vor fi luate măsuri pentru ca viața angajaților companiei energetice să nu mai fie pusă în pericol și vorbea despre un plan de investiții.

În realitate, bugetul de investiții al CEO a scăzut, în acest an, comparativ cu anul precedent, cu aproximativ 409 milioane de lei.

În decembrie, anul trecut, după ce a anunțat constituirea unui așa zis grup de lucru dedicat, ”care să identifice soluțiile și să colecteze toate datele pentru planul de restructurare și calendarul de implementare a măsurilor”, actualul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, spunea că ”Vom face tot ce e posibil pentru a susține continuitatea și dezvoltarea activității Complexului Energetic Oltenia. La CEO nu putem lua în calcul doar un pansament, ci este necesară reinventarea acestei companii cu tradiție”.

Claudiu Matei

Complexul Energetic Oltenia nu numai că nu s-a reinventat, ci a început să se prăbușească, la propriu. ”Șandramaua” nu a fost modernizată nici de corporatiștii de partid din Ministerul Energiei și nici de cei trimiși în Gorj. Trecerea de la cărbune la energie verde, cu tot cu banii din Fondul de Modernizare, pare tot mai greoaie, iar parteneriatele încheiate de CEO pentru construirea celor opt parcuri fotovoltaice și celor două grupuri pe gaze naturale s-au împotmolit într-o încrengătură a intereselor, iar unul dintre aceste parteneriate este pe punctul de a se dezintegra. Mai mult, proiectarea parcurilor fotovoltaice relevă faptul că 1 MW de energie solară va fi construit cu un preț de cel puțin patru ori mai mare decât construiesc firmele care au pus în funcțiune parcuri fotovoltaice în timp record.

Între timp…

… vineri, 2 august 2024, în jurul orei 21:30, la sectorul Pinoasa al Carierei Rovinari din cadrul CEO o alunecare de teren dintr-un front neexcavat a răsturnat două excavatoare de mari dimensiuni și a afectat mecanismul de marș la alte două utilaje, precum și circuitele de benzi.

Compania a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, că ”utilajele avariate erau retrase și staționate de aproximativ două săptămâni din lipsa frontului de lucru”. De asemenea, CEO a dat asigurări că a fost retras întreg personalul și s-a asigurat zona prin supraveghere continuă. ”De la apariția fenomenului de alunecare, la primele două trepte de lucru au fost efectuate manevre de retragere a utilajelor din direcția eventualei alunecări. (…) În acest moment, situația este sub control, niciun salariat nu a fost accidentat, iar echipele noastre lucrează pentru evaluarea completă a pagubelor și pentru a asigura stabilitatea zonei afectate. Siguranța personalului și integritatea utilajelor rămân prioritățile noastre”, a transmis CEO.

Burduja: Cauza alunecării, seceta prelungită!

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a lansat, într-o postare pe Facebook, și o primă ipoteză care a dus la alunecarea de teren: ”cauza principală a acestui incident este reprezentată de crevasele formate din cauza secetei prelungite, care au slăbit structura solului și au favorizat alunecarea de teren”.

Burduja a afirmat că a trimis Corpul de Control la CEO pentru evaluarea situației și a menționat că cei care se fac vinovați trebuie să răspundă. ”Am fost în contact permanent cu conducerea CEO. Siguranța angajaților CEO nu a fost pusă în pericol deloc iar integritatea oamenilor este prioritatea zero a mea și a ministerului energiei. Pagubele materiale trebuie atent evaluate, iar cei răspunzători trebuie să răspundă. Am trimis deja, din nou, corpul de control pentru demararea unei acțiuni de verificare la fața locului. Totodată, am cerut conducerii companiei ca, până la finalul zilei de azi, să îmi prezinte un diagnostic detaliat al cauzelor incidentului, cine și cum răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat, și un plan de acțiune cu măsurile care se impun. Chiar dacă au existat doar pagube materiale, astfel de situații nu trebuie să se repete. Producția de energie electrică nu va fi afectată deloc, iar producția din Pinoasa va fi afectată doar cu 2500 tone pe zi, dar se va suplini din alte cariere. Pe parcursul ultimului an, am promovat mai multe hotărâri de guvern pentru exproprieri și pentru a asigura front de lucru pentru exploatarea lignitului la CEO. Sub nicio formă nu trebuie asumate riscuri atunci când nu există posibilitatea continuării exploatării în condiții de siguranță! Asta am solicitat permanent conducerii CEO și este un imperativ nenegociabil. Totodată, am spus mereu: contăm în continuare pe cărbune la Complexul Energetic Oltenia! Am văzut cat de importantă este producția în bandă atunci când avem consum mai mare (perioada de caniculă). Nu putem scoate din exploatare grupurile pe cărbune fără a pune altceva în loc — pe termen scurt și mediu, grupuri pe gaz, pe termen lung centrale nuclearo-electrice”, a precizat ministrul Energiei.

Moment prielnic pentru politruci…

…să se umple de penibil, din nou, în spațiul public, cu remarci de genul ”v-am spus eu că asta o să se întâmple?”. Liderii politici locali, care nu au niciun cuvânt de spus la București, o să vorbească, iarăși, despre importanța CEO pentru județ și țară, despre atașamentul lor față de companie și salariații acesteia, însă fără să poată preciza, concret dacă au făcut ceva pentru producătorul energetic.

La doar câteva zile după tragedia de la Jilț Sud, din ianuarie anul trecut, fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, anunța un plan de investiții la CE Oltenia pentru “exploatarea în siguranță a cărbunelui”. În anul următor, suma pentru investiții, prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei a scăzut cu 409 milioane de lei. Mai exact, de la 962 de milioane de lei, în 2023, la 553 de milioane de lei, în 2024. Niciun lider politic local nu a scos un cuvânt, pentru că PSD și PNL sunt împreună la guvernare.

Șefi numiți și susținuți politic

Incidentul de la Pinoasa va genera dispute politice, dar mai ales va scoate, iarăși, la rampă ”salvatorii mineritului” din toate partidele.

La nici o zi de la incident au apărut și primele acuzații în presa locală, țintă fiind unul dintre membrii Directoratului.

Gabriel Fometescu, inginer șef minier de la Cariera Roșia din cadrul UMC Roșia-Peșteana, ancorat destul de puternic în PSD și susținut politic, de-a lungul vremii, a ieșit cu acuze la adresa lui Cosmin Constantin Trufelea, despre care susține că ar fi impus tehnologii de lucru în carieră. Fometescu a ieșit la atac, după ce a fost schimbat din funcție, la finele săptămânii trecute, începând cu 1 august a.c. și a spus că următorul dezastru va fi la Roșia.

Majoritatea șefilor din CEO sunt numiți și susținuți politic în funcții. Spre exemplu, Constantin David, directorul Sucursalei Miniere, este consilier local la Motru și, scriptic, este membru PMP, în realitate însă, s-a afișat public în echipa PSD.

Alin Aristide Bădescu și Florin Vas, director adjunct tehnic, respectiv director adjunct producție, nu și-au declarat, oficial, apartenența politică, însă susținerea lor a fost o vreme, din zona PNL, iar acum polii de putere și influență s-au schimbat înspre PSD, după cum susțin surse din companie.

Trebuie spus că șefii Sucursalei Miniere au salarii de peste 15.000 de lei și, fără nicio excepție, și soțiile acestora sunt angajate ale companiei.

Sursele citate afirmă că, cel puțin jumătate dintre șefii din minerit își vor pierde funcțiile, începând cu 1 septembrie, după ce conducerea CEO a decis să-i mai mențină în funcții de șefi sectoare, adjuncți ai acestora, ori șefi ai UMC-urilor, doar până la finele acestei luni.

La Pinoasa, în zona în care a avut loc alunecarea, excavațiile fuseseră oprite din data de 26 iulie, din cauza lipsei frontului de lucru, iar unul dintre utilaje era retras la circa 80 de metri de taluz. Excavatorul funcțional dădea în jur de 2.000 de tone de cărbune/zi, iar luna viitoare urma să fie oprit, tot din cauza lipsei fronturilor de lucru. Zona era monitorizată de câțiva ani, din cauza straturilor de rocă, însă, din cauza secetei, în frontal neexcavat s-a produs o alunecare pe o lungime de 200 de metri. La sectorul Pinoasa mai funcționează, la această oră, două excavatoare.