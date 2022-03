Cîmpanu revine la naționala mică: Este ceva unic să-ți reprezinți țara

Fotbalistul Universității Craiova, Alexandru Cîmpanu, este fericit că a ajuns sub comanda lui Florin Bratu la naționala U21. Tricolorii mici se pregătesc pentru duelurile amicale cu Finlanda și Maroc. Mijlocașul Ştiinței a ratat precedenta convocare din cauza unei accidentări, dar speră acum să rămână în lotul României, inclusiv la turneul final de anul viitor. EURO 2023, competiția U21, va fi organizat de România alături de Georgia. „Mă bucur că am revenit şi sper să ajut echipa naţională. Din câte am văzut, stadionul ‘Arcul de Triumf’ este foarte frumos, cu un gazon foarte bun. Sperăm să vină cât mai multă lume la meci şi să ne susţină. Cred că o să marcheze Jovan Markovic şi Marius Corbu. Chiar am vorbit, împreună cu Screciu, cu majoritatea colegilor, pentru că am avut o şedinţă. Le-am spus că este ceva unic să joci la un Campionat European şi să-ţi reprezinţi ţara. Faptul că Universitatea are patru jucători la lotul naţional U21 arată că avem jucători valoroşi“, a a declarat Cîmpanu. Revenind la echipa de club, Cîmpanu a spus că vrea locul 2 alături de ,,juveți” și a admis că fără regula U21 șansele sale de a evolua în Bănie ar fi fost destul de mici. „Eu cred că m-a ajutat regula Under 21. Dacă nu era, nu mai ajungeam la Universitatea Craiova. Dar acum, la Universitatea, nu mai depinzi de acest lucru. Obiectivul nostru este să ne clasăm cât mai sus, să ne apropiem de cei de la FCSB şi la finalul sezonului să terminăm pe locul 2”, a afirmat fotbalistul transferat de la FC Botoșani. România U21 joacă pe 25 martie, de la ora 17.15, pe stadionul „Arcul de Triumf“ din București, contra Finlandei U21. Cea de-a doua partidă amicală se va desfășura pe 29 martie, de la ora 17.00, la Rabat, contra Marocului U21. Pe lângă Alexandru Cîmpanu, Florin Bratu a mai apelat la ,,craiovenii” Vladimir Screciu, Ştefan Baiaram și Jovan Markovic.

Cătălin Pasăre