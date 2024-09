Cicâldău și Lukic, contracte până în 2028

Alexandru Cicâldău (27 de ani) a revenit la Universitatea Craiova. Mijlocașul a fost transferat definitiv de la Galatasaray. ,,Bătălia s-a încheiat, Alex și Știința sunt din nou împreună! ,,Leul” s-a întors în Cetatea Băniei pentru visul nostru comun: titlul.

129 de meciuri

33 de goluri

21 de pase decisive

11.000 de minute

Toate pentru Universitatea Craiova. Show must go on!”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a trupei din Bănie. Finanțatorul Mihai Rotaru a confirmat că nu este vorba despre un împrumut, deși clubul nu a făcut un anunț referitor la durata contractului. Rotaru a dezvăluit totuși că nu s-a pus problema ca Alex Cicâldău să meargă la Ploiești, jucătorul dorind să evolueze doar pentru olteni.

,,Nu l-am deturnat niciodată de la Petrolul. Cicâldău a fost al Craiovei. Chiar a fost o experiență interesantă. A fost o bătălie până la urmă, da? Într-adevăr, așa-zișii bașkani de la Petrolul care au o relație foarte bună cu Galatasaray au vrut să-l ia acolo. Cicâldău mi-a transmis înainte: ‘Niciodată. Nu voi juca în România decât la Universitatea Craiova’. A ‘dacă n-aveți încredere în loialitatea mea, înseamnă că nu merit să vin la Craiova’”, a declarat Mihai Rotaru.

Potrivit transfermarkt, internaționalul român a semnat un contract valabil până în 2028. Cicâldău fusese transferat la Galatasaray în 2021 pentru 6,5 milioane de euro.

Universitatea a mutat și în compartimentul ofensiv. Juveții s-au înțeles cu un vârf bosniac: Jovo Lukic (25 de ani)

,,Lukic a jucat 136 de meciuri pentru Borac Banja Luka, perioadă în care a înscris 38 de goluri și a oferit 12 pase decisive. Bosniacul a evoluat deja în 9 partide din acest sezon și a înscris 3 goluri. El a marcat și în preliminariile Ligii Campionilor. Mult succes la Știința, Jovo!”, a fost mesajul oficialilor craioveni.

La fel ca Cicâldău, atacantul are contract până în vara anului 2028. Cotat la 500 de mii de euro, Lukic a evoluat până acum numai în țara natală.

