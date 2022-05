CFR, cinci titluri la rând! Schimbările lui ,,Reghe”, criticate de patronul FCSB-ului

Cu o rundă înainte de finalul play-off-ului, CFR Cluj a câștigat al optulea titlul de campioană a României. Trupa din Ardeal s-a impus în fața Universității Craiova cu 2-1, bifând astfel al cincilea campionat consecutiv. Partida de pe „Dr. Constantin Rădulescu“ a început perfect pentru gazde, care au deschis scorul prin Boateng, în minutul 2, dintr-o poziție de offside nesemnalizată. Ardelenii și-au mărit avantajul în urma unei gafe a lui Valerică Găman. A marcat Debeljuh (56). Alex Mateiu a reaprins speranțele oltenilor, dar mai ales ale suporterilor FCSB, în minutul 62, atunci când a egalat cu un șut superb din marginea careului. Alb-albaștrii au dominat finalul de joc, dar fără mari ocazii de gol. Ultimul fluier a declanșat fiesta feroviarilor, care domină autoritar fotbalul românesc în ultimii ani.



CFR Cluj: Letica – Manea, Graovac, Burcă, Camora – Deac, Boateng, Bordeianu – Păun (’61, Omrani), Debeljuh (’73, Yuri), Birligea (’61, Petrila). Antrenor: Dan Petrescu.

Universitatea Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Papp, Găman (’75, Roguljic), Vătăjelu – Screciu, Mateiu (’65, Nistor) – Baiaram (’65, Markovic), Crețu (’83, Vînă), Ivan – Koljic. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

Cartonașe galbene: Birligea ’11, Dan Petrescu ’11, Curelea ’56, Omrani ’81, Letica ’90+1, Burcă ’90+3 / Ivan ’33, Crețu ’48, Screciu ’58, Markovic ’78, Vînă ’83.

Au arbitrat: Radu Petrescu – Mircea Grigoriu, Radu Ghinguleac; Bogdan Dumitrache.

Deși spera la un meci decisiv pentru titlu, patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a trebuit să se mulțumească, din nou, cu locul doi. Finanțatorul din Pipera nu a înțeles nici strategia lui Reghecampf din repriza secundă.

,,L-a schimbat pe Baiaram, care e un jucător care oricând poate să facă ceva. Sunt întrebări, dar nu vreau să le pun. Asta i-am spus lui MM, că nu înțeleg ce schimbări a făcut Reghe. Eu, dacă sunt antrenor, îl las pe Baiaram tot meciul, că inventează ceva. Nu vreau să comentez, că nu e frumos să comentez de alţii. Și eu mi-am pus niște întrebări, dar asta e treaba. Îl ţii pe Koljic (n.r.pe teren) ca să ce?”, a declarat Becali la Pro Arena. În schimb, craiovenii au prins doar podiumul și joacă acum un meci de baraj pentru a evolua în preliminariile competițiilor europene. ,,Trebuie să stăm, în liniște, să vedem unde am greșit. Facem o analiză, sperăm să ne calificăm în preliminariile Conference League. O să avem un meci foarte greu Acum, jucătorii și antrenorii nu mai au vacanță chiar deloc. Cu siguranță, avem un lot cu care putem câștiga campionatul. Dar asta nu înseamnă că nu ne dorim în permanență să fim mai buni, să avem mai multe soluții. Sunt anumite poziții unde nu avem două soluții apropiate ca valoare”, a spus Mihai Rotaru, cel care conduce destinele Universității. Proaspăt campion cu CFR, o postură familiară, Dan Petrescu a avut un mesaj pentru critici. ,,A fost cel mai greu titlu dintre cele cinci, au fost foarte multe probleme de lot, cu jucători pe care a trebuit să-i schimb. A trebuit mereu să scot jucători de pe listă, nu erau fericiți, au fost multe scandaluri, am fost făcut praf de multe ori. Sunt foarte supărat. Ar trebui să primesc mai mult respect, pentru că am scos lumea în stradă ca fotbalist, iar ca antrenor mi-am făcut treaba, în ultimii șase ani am câștigat titlul peste tot pe unde am fost. În continuare voi fi criticat, asta este realitatea, dar nu merit acest tratament pe care-l am în România”, a declarat ,,Bursucul”. Ultima etapă din play-off se joacă în perioada 20-23 mai.

Cătălin Pasăre