Cerere de recuzare la IPJ Gorj a polițistului Nedelea! Ofițerul, acuzat că a intervenit în ancheta unui coleg în favoarea făptuitorului, afacerist local

O nouă cerere de recuzare dintr-o anchetă aflată în curs a lui Nelu Adrian Nedelea, polițist al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Gorj a fost depusă, recent, la sediul instituției. Și de această dată, în cazul ofițerul SICE este indicată incompatibilitatea anchetatorului, în sensul că, potrivit solicitării depuse la IPJ Gorj, ,,există suspiciuni rezonabile că imparțialitatea polițistului este afectată”. Dacă o astfel de recuzare a fost depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru de către primarul Cosmin Morega, de data aceasta un fost polițist a depus o cerere de recuzare a ofițerului în dosarul în care fostul salariat al IPJ Gorj are calitate de parte civilă/parte vătămată.

Pe data de 17 august, la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, un fost polițist a depus o cerere de recuzare a organului de cercetare penală din dosarul în care acesta are calitate de parte vătămată. Se invocă o stare de incompatibilitate a polițistului care anchetează dosarul, în speță a lui Nelu Adrian Nedelea, reclamantul motivând atât starea de fapt, o audiere eșuată cât și un incident pe care chiar reclamantul l-a avut cu anchetatorul de acum, cu câțiva ani în urmă.

Atunci însă reclamantul ancheta un afacerist local acuzat de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Este vorba despre Ion Curelea, care deține o vulcanizare în Târgu-Jiu situata vizavi de Inspectoratul Județean de Jandarmi Gorj, și care la momentul 2015-2016 este cercetat pentru introducerea în țară de anvelope fără acte de proveniență.

La acel moment, spune actualul reclamant, polițistul Nedelea ar fi intervenit la anchetator in favoarea făptuitorului cercetat pentru evaziune fiscală.

Nedelea abonat la vulcanizarea lui Curelea!

În atare condiții, aduce reclamantul la cunoștință conducerii IPJ Gorj, Nedelea îl caută pe anchetatorul afaceristului, actualul reclamant, la biroul său de la poliție pentru a-l întrebă de stadiul cercetărilor în acest dosar. ,,..într-una din zile, am fost căutat la birou de către același polițist Nedelea, fără drept, m-a întrebat și s-a interesat de stadiul dosarului penal în cauză încercând să intervină în favoarea făptuitorului. Văzând că este tânăr ofițer și fără experiență și pentru a nu-i crea probleme profesionale disciplinare pentru că a intervenit, fără drept într-un dosar penal, i-am explicat că nu îl poate ajuta pe făptuitor numai dacă îi angajează un avocat. Evident că polițistul Nedelea nu a fost mulțumit de răspuns iar din informațiile ulterioare am înțeles că m-ai denigrat pentru că nu am răspuns solicitării acestuia și a continuat să îl consilieze pe făptuitor, fiind văzut de mai multe ori la vulcanizarea acestuia din Târgu Jiu, Bulevardul București, după stația LUKOIL, vizavi de Inspectoratul Județean de Jandarmi Gorj unde, probabil, i se asigurau servicii de vulcanizare complete la autoturismele proprietate și/sau de serviciu”, se arată în cererea de recuzare Nr.70392 din 17 august 2022

Nedelea face acum pe anchetatorul corect

După această întâmplare, Nedelea ajunge să cerceteze acest dosar în care fostul anchetator din 2015-2016 este acum reclamant. De altfel, fostul polițist a fost sunat pe 3 august de către Nedelea, fiind citat să fie audiat la sediul IPJ Gorj, a doua zi. Cel sunat se prezintă la solicitare pe 4 august, fără să fie informat despre numărul de dosar, calitatea ori obiectul sau subiectul cauzei penale. Acolo, surpriză, Nedelea nu își face apariția. Astfel apare suspiciunea rezonabilă că anchetatorul tergiversează cercetarea din acest dosar penal, asta deoarece la baza se află o plângere la adresa unui polițist. Reclamantul face și niște legături între polițistul reclamat în dosar și unul dintre adjuncții de la cârma IPJ Gorj și presupuse abateri disciplinare la adresa ofițerului recuzat, fapte sesizate deja de către publicația Gorjeanul. Se face referire la modul neprofesionist in care Nedelea soluționează și alte dosare penale dar și cauzele create de el dar clasate de instanțele de judecată. Rămâne de văzut dacă superiori lui Nedelea îl vor recuza de polițist din acest dosar sau nu, știut fiind că imaginea poliției este grav afectată.

A.STOICA