Cere să fie dați afară din CEO. ,,Toți responsabilii accidentului de la Roșia trebuie demiși!”

În opinia vicepreședintelui Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, cei responsabili de accidentul de la Cariera Roșia, în care un sudor, în vârstă de 42 de ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, lucrând la un excavator, trebuie să plătească cel puțin cu funcțiile.

Liderul arată că, de fapt, angajații sunt presați să termine lucrări care ar necesita o săptămână, în câteva zile. De asemenea, că în criteriile de performanță, timpul în care se rezolvă orice problemă contează în principal, într-o eventuală promovare.

,,Bineînțeles că trebuie demiși din funcții toți cei responsabili, însă degeaba se schimbă șefii dacă nu se schimbă și ,,năravurile” celor care sunt puși în funcții de conducere!

Pe lângă cauzele clasice ale accidentelor mortale de muncă din această activitate, cauze generate în mare măsură factorilor de risc existenți permanent în activitatea noastră, factori de risc care nu vor putea fi eliminați niciodată, în ultimii ani s-au suprapus și cauzele datorate lipsurilor din ce în ce mai mari și mai multe, în ceea ce privește echipamentele de muncă!”, spune liderul.

Cauze ale accidentelor: Criterii de performanță prost înțelese și reducerea, fără discernământ, a costurilor

Manu Tomescu mai precizează: ,,Sarcinile suplimentare puse pe salariații din producție și stresul acumulat din această cauză, măresc foarte mult riscul accidentelor de muncă și a avariilor! Și nu în ultimul rând ,,criteriile de performanță” băgate pe gâtul salariaților, începând de la șefi și continuând cu muncitorii, criterii care nu urmăresc decât reducerea de costuri pe toate palierele, cum ar fi reducerea timpului de execuție la intervențiile și lucrările de reparații, reducerea personalului executant, reducerea materialelor și a combustibilului necesar, etc! Puterea politică care patronează și conduce această companie prin Ministerul Energiei și conducerea C.E. Oltenia, trebuie să înțeleagă că specificul acestei activități se desfășoară în mare parte cu instalații și echipamente din anii 1970, iar această activitate nu va putea niciodată deveni performantă/eficientă doar cu reduceri de costuri și de personal din producție! Cu alte cuvinte, reducerile acestea de costuri cu materiale și cu munca vie, nu fac altceva decât să mărească și mai mult riscul avariilor și a accidentelor de muncă! Tot timpul am spus și am atras atenția că din cauza acestui program de închidere a activității de producție a energiei electrice pe bază de cărbune, program asumat și început la propriu cu mulți ani în urmă, salariații din subunitățile de producție sunt expuși din ce în ce mai mult avariilor și accidentelor de muncă! Însă din nefericire nu am fost luat în seamă și susținut, nici măcar de majoritatea colegilor din conducerea celorlalte sindicate!”, a mai spus Manu Tomescu.

M.C.H.