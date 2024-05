CEO și CCGT Power pregătesc terenul pentru centrala pe gaze de la Ișalnița

CCGT Power Ișalnița SA, ai cărei acționari sunt CEO și Alro SA, face pași importanți în vederea construirii centralei electrice pe gaz cu ciclu combinat de la Ișalnița, însă, deocamdată, e vorba despre documentații pentru amplasarea și finanțarea proiectului. Construirea centralei nu a fost scoasă la licitație, cu toate că termenul de punere în funcțiune al acesteia este anul 2026. Relativ recent, societatea a scos la licitație achiziția unor servicii juridice în vederea încheierii unui contract de împrumut pentru finanțarea construirii centralei pe gaze, precum și a unui audit financiar independent în vederea verificării costurilor solicitate la rambursare de la Ministerul Energiei conform criteriilor de eligibilitate aplicabile investițiilor finanțate prin Fondul pentru modernizare.

Acționarii Complexului Energetic Oltenia aprobă un contract de superficie între compania energetică și CCGT Power Ișalnița SA, pentru o perioadă de 30 de ani, pentru un teren de 14.818 mp situat în incinta SE Ișalnița unde va fi construită centrala electrică pe gaze naturale cu o putere instalată de 850 MW, în asociere cu Alro SA. În plus, acționarii CEO vor mandata doi dintre membrii Directoratului pentru a decide, prin votul în AGA a CCGT Power Ișalnița SA cu privire la achiziția unor servicii juridice în vederea încheierii unui contract de împrumut pentru finanțarea construirii centralei pe gaze. În acest sens, a fost inclusă în bugetul de venituri și cheltuieli din acest an suma estimată de 372.300 de lei, bani pe care compania este dispusă să-i plătească unui jurist care s-o reprezinte în relația cu băncile. De asemenea, acționarii CCGT Power vor mandata directorul general și directorul financiar al societății pentru semnarea unui act adițional la contractual de finanțare din Fondul de Modernizare pentru central pe gaze. Trebuie menționat că, mandatele directorului general Iulian Marian Butnaru și directorului financiar, Constantin Bălășoiu, au fost prelungite cu încă cinci luni, până pe 28 septembrie, respectiv până pe 12 octombrie a.c..

Ministerul Energiei a anunțat, pe 23 februarie a.c., semnarea contractului de finanțare în cadrul Programul-cheie 2 – construirea de capacități electrice de tip turbină cu gaz cu ciclu combinat (CCGT) ce pot fi adaptate pentru funcționarea pe hidrogen, necesare pentru realizarea tranziției de la cărbune și pentru echilibrarea rețelei, cu finanțare din Fondul pentru modernizare, al cărui beneficiar este CCGT POWER IȘALNIȚA SA. Valoarea totală a proiectului este estimată la 506 milioane de euro. Proiectul a primit finanțare și din Fondul de Modernizare, iar noua societate mixtă (SPV) va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 50% din proiect. Guvernul urmează să plătească aceste sume direct către noul SPV, în calitate de beneficiar final al Fondului de Modernizare, pe baza contractului de finanțare care va fi încheiat între SPV și Ministerul Energiei. De asemenea, proiectul va beneficia de o finanțare bancară. Termenul de punere în funcțiune a centralei electrice pe gaze de la Ișalnița este anul 2026. Unitatea va înlocui unitățile 7 și 8, ambele pe cărbune, cu o capacitate de 315 MW. Complexul Energetic Oltenia va avea o cotă de 59,9% în proiectul viitoarei centrale electrice pe gaze de la Ișalnita, reprezentând o contribuție de 65 de milioane de euro, iar Alro va avea 40,1%, reprezentând o contribuție de peste 43,5 milioane de euro.

Claudiu Matei